人工智能数据中心需求激增 铜价创历史新高

人工智能（AI）和地缘政治不确定性正在撼动全球工业用矿物市场。就用于人工智能基础设施的铜而言，爆发式增长的需求已令供应难以跟上。加之中国禁止硫酸出口，铜价已飙升至历史最高价。硫酸是铜冶炼所需的核心原材料，其供应短缺正助推铜价上涨。环保电力基础设施储能系统中必不可少的锂，其价格也已涨至低位的3倍水平。13日（当地时间），美国纽约商品交易所（COMEX）7月期铜期货价格收于每磅6.6美元。虽较刷新历史最高价的前一天（6.64美元）小幅下跌，但仍保持强势。铜被称为“铜博士（Dr. Copper）”，是预测全球景气状况的先行指标。因经济复苏前景看好时，需求便会增加且价格随之上涨，故铜价往往会预先反映这一趋势。最近的铜价上涨由人工智能主导。谷歌、微软、亚马逊等全球大型科技公司正大规模建设的数据中心，在电力供应与配电、热管理及冷却、连接数据中心内外的电缆等方面均大量使用铜。能源咨询公司伍德麦肯兹在去年10月的报告中预测，到2030年，仅人工智能电网的铜年需求量就将达到110万吨。与昂贵的半导体不同，铜在数据中心建设成本中所占比重不足1%，因此即使铜价上涨，需求也不会减少，从而推高价格。在俄乌战事持续之际，欧洲国家着手重整军备，且中东战事又在此间扩大，这也增加了铜的需求。据欧洲防务局透露，一发155毫米炮弹需使用0.5公斤铜，而乌克兰在战争中每天消耗数千发。伍德麦肯兹预测，若欧洲将国防开支提升至国内生产总值的3.5%，未来十年铜的年需求量将增加2.5万吨至4万吨。中国禁止硫酸出口也对铜供应链造成了影响。铜精炼工序需要硫酸，而中东是硫酸原料硫磺的主要产地。因美国与伊朗的战争导致霍尔木兹海峡被封锁，中东产硫磺供应受限，中国从本月起开始中断出口。政府虽未正式发布，但据香港《南华早报》等华文媒体报道，政府已向硫酸生产企业通报了停止出口的方针。二次电池核心矿物锂的价格在12日也涨至每公斤24.14美元，较去年五至七月在7美元左右交易的低位上涨超过3倍。仅今年开年以来，锂价就上涨了超过70%。在电动汽车投资大幅增加的2022年，锂价曾急剧上涨，突破每公斤70美元，但受电动汽车暂时性需求放缓影响，又暴跌了80%至90%。然而，近期人工智能数据中心不间断电源、电力系统电池储能系统的需求有所增加。中国着手引导高成本矿山调整供应，津巴布韦的锂精矿出口也出现差池，随着供应减少，价格随之上涨。LS证券研究员洪成基（音）解释说：“去年锂需求增长量的50%以上来自储能部门”，“需求层面储能系统发挥支撑作用，随着供应调整导致库存减少，预计价格将进一步上涨。”洪锡浩记者 will@donga.com