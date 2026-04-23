空军飞行员为拍纪念视频擅自机动 致两架战机空中相撞

韩国空军一名飞行员为拍摄个人纪念影像，擅自进行飞行计划外的战机机动，导致与另一架战机发生空中相撞事故。监查院监查结果于22日披露了这一事件。据监查院消息，空军前少校A某于2021年12月，为纪念人事调动前最后一次飞行而尝试拍摄视频。期间，A某在未与其他飞行员协商的情况下，操纵战机爬升并翻转。起因是同编队另一架战机的飞行员表示愿为其拍照，A某遂调整拍摄构图。在此过程中，A某所驾战机的尾翼与同编队另一战机的左侧机翼发生碰撞。据悉，发生事故的战机为韩国空军主力机型F-15K。事故造成两架战机部分受损，产生约8.787亿韩元的维修费用损失。所幸无人员伤亡。韩国国防部认定前少校A某对事故负有重大过失责任，责令其全额赔偿上述金额。A某承认自身过失，但主张自己并非负有军需品保护与维护责任的“会计关系职员”，并向监查院申请裁决。监查院判定，鉴于飞行员对战机的运用拥有全权，A某属于《会计职员责任法》规定的会计关系职员。监查院指出，A某“为拍摄私人目的的视频，在未告知其他飞行员的情况下操纵战机机动，并引发碰撞”，其行为“构成重大过失”。不过，监查院将A某的赔偿金额减至十分之一，即约8787万韩元。监查院解释称，军方对飞行员在飞行中的拍摄惯例疏于管控，亦负有管理责任；同时考虑到A某自2010年授衔后长期担任战机飞行员，对战机实施安全管理并通过试飞等方式为战机的有效维护保养做出贡献。李润泰记者 oldsport@donga.com