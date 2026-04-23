韩国加入经合组织30年，连续12年未能突破4万美元大关



今年是韩国加入被称为“发达国家俱乐部”的经济合作与发展组织（经合组织）30周年。1996年10月，韩国成为第29个成员国时还只是边缘新兴国家，如今已跻身世界前10位经济规模的强国之列。从接受国际社会援助的国家蜕变为提供援助的唯一国家，这一头衔证明了韩国经济所书写的奇迹历史。



但是，要说庆祝加入发达国家俱乐部30年来的成就，韩国面临的现实非常沉重。老年人贫困率和自杀率在经合组织成员国中最高，生活满意度仍然最低。日益严重的两极化和工作岗位的紧缺使国家的未来青年们失去了梦想。尤其令人痛心的是，曾经耀眼的压缩增长的引擎正在冷却。虽然2014年开启了人均国内生产总值（GDP）3万美元的时代，但此后12年似乎陷入了陷阱，几乎原地踏步。这与平均5、6年后突破4万美元门槛的经合国家主要成员形成了鲜明的对比。



陷入低生育、高龄化泥潭而失去活力的韩国经济正在加速早衰现象。2000年代初期5%的潜在增长率下降到了1%左右。过去的追赶型产业模式已经寿终正寝，代替它的超差距技术和新产业的培育却停滞不前。无论是出口还是股市，都未能摆脱只依靠半导体的危险走钢丝。僵硬的劳动市场和过度的限制降低了生产效率，也萎缩了革新的投资。最近还遇到了中东事态这一伏兵，稍有不慎，别说前进，甚至有可能后退，这种不安感正在加大。



刚刚加入经合国家敲响发达国家大门的韩国虽然随即遭遇了外汇危机，但通过结构改革和扩大研发投资、构筑信息通信基础设施等成功摆脱了中等发达国家的陷阱。甚至被世界银行称为“超级明星”。但是此后，随着结构改革和产业结构调整的延迟，未能越过下一个门槛。



现在是果断更换阻碍增长和革新的旧发动机的时候了。政府应该加快去年阐明的规制、金融、公共、年金、教育、劳动等6大核心领域的结构改革速度。我们需要一个转折点，使韩国从“表面上的发达国家”跃升为真正的发达国家。

