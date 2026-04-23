爵士传奇至城市流行乐随风而至 春季户外音乐节纷至沓来

正值四五月春季，韩国各地户外音乐节接踵而至。从大众乐队之声到爵士乐、亚洲流行音乐，观众可尽享多元音乐盛宴。首场活动“奥森音乐节”将于本月25日、26日在首尔麻浦区兰芝汉江公园举行。演出设“快乐舞台”与“幸运舞台”两大舞台。首日，新飞乐队、FTIsland乐队以及新人类乐队、远东亚洲老虎乐队等将展现强劲能量。次日，CNBLUE乐队、Xdinary Heroes乐队、Cant Be Blue乐队等将呈现各具特色的乐队之声。下月22日至24日，“首尔爵士音乐节”将在首尔松坡区奥林匹克公园一带举行，观众可于此集中领略平日难得一见的爵士音乐家风采。今年，被誉为“爵士乐活历史”、曾14次荣获格莱美奖的赫比•汉考克时隔11年再次访韩，将在最后一天登台献艺。以融合灵魂乐、放克与嘻哈的表演备受瞩目的贾内尔•莫奈，Seventeen成员道兼与胜宽组成的小分队“梅博兹”，冰岛乐队兽人乐团等也将加盟，带来丰富多彩的舞台。下月30日与31日，两场魅力迥异的音乐节将同时开启。可在首尔麻浦区文化储备基地享受感性乐队音乐的“美丽薄荷生活”音乐节，以及在仁川永宗岛百乐达斯城品味亚洲流行音乐潮流的“亚洲流行音乐节”将联袂上演。“美丽薄荷生活”首日，Daybreak乐队、LUCY乐队、Peppertones乐队等充满春日气息的艺人将登台表演。次日，Roy Kim、张基河、乐童音乐家等音乐节常客将悉数亮相。“亚洲流行音乐节”则涵盖摇滚、民谣、流行、嘻哈等多种类型的演出。曾参与组建对日本城市流行乐形成产生影响的乐队“Sugar Babe”的大贯妙子将首次在韩演出。泰国乐队“Yonlapa”、台湾地区独立嘻哈音乐人“Someshiit”等个性鲜明的亚洲音乐人也将与观众见面。史智媛记者 4g1@donga.com