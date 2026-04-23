特朗普单方面宣布“停战延长到谈判结束”

美国总统特朗普当地时间21日表示，将延长与伊朗的停火。前一天，他考虑到与伊朗的第二次停战谈判情况，将原定21日的停战结束期限延长一天至22日，随后又突然宣布延长停战期限。特朗普21日通过“真实社交”平台表示：“从巴基斯坦方面接到了在伊朗领导人和代表们制定统一提议之前搁置对伊朗的攻击的要求。美国将延长停战时间，直到伊朗提出建议，讨论以某种方式得出结论为止。”由于没有提及停战时限，因此有分析认为事实上是无限期延长，美国政治媒体Axios22日援引消息人士的话报道说，停战将延长3至5天。有评价认为，如果停战期间没有谈判成果，特朗普曾暗示将对伊朗发电站和能源等民间基础设施采取军事行动，但随着他后退一步，美伊矛盾暂时避免了激化为全面战争的危险。但也有人担心，双方在封锁霍尔木兹海峡、遏制伊朗核能力等核心争论点上持续着紧张的心理战，也没有确定准确的谈判日程，因此此次战争陷入了“零时钟”状态。伊朗国家电视台22日报道说：“伊朗不承认美国延长停战期限，将根据国家利益行事。”有分析认为，伊朗是在暗示，只要美国不解除（逆向）封锁海峡等措施，就视为战争状况，不会参加谈判。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com