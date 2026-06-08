以色列窃听美国对伊谈判团……美国防部提升“防谍等级”至最高

据悉，以色列窃听美国涉伊朗谈判团通信曝光后，美国战争部（国防部）将对以色列的反间谍威胁等级提升至最高级别。以对黎巴嫩的大规模军事行动为契机，美以间裂痕正在加剧。《纽约时报》6日援引多名前、现任美国官员的话报道说，美国国防情报局和其他军方情报机构最近制定报告，把对以色列的反谍威胁级别从“高”提升到“严重”。美以长期以来一直默许互相进行间谍活动。但最近美方认为，以方试图掌握美方美伊谈判立场和战略的举动已超出限度。该报告指出，以色列加强对主导美伊结束战争谈判的总统中东特使威特科夫、国防部政策副部长科尔比等美高层官员的窃听。特别是，美国是在发现其驻以国防人员的手机上被偷偷安装窃听软件后，制定了这份报告。美国官员认为，以色列的反间谍威胁程度高于其他任何盟友，甚至比部分敌对国家还要高。因此，美国国防部是否会采取限制与以色列共享情报范围的措施也备受关注。一名高级官员对《纽约时报》指出：“特朗普第二届政府上台后，以色列针对美国高级官员的情报收集攻击性达到了‘狂乱’的程度。”美国国防部拒绝对此发表评论。美国对以色列的反间谍威胁警告是在两国围绕黎巴嫩停战矛盾全面爆发之际发出的。最近有报道称，特朗普总统要求以色列总理内塔尼亚胡停止对黎巴嫩首都贝鲁特的攻击，甚至破口大骂。以色列则以摧毁黎巴嫩亲伊朗武装团体真主党为由，继续进行伊朗一直反对的对黎空袭，特朗普盛怒之下骂道：“你TM到底在干什么？”当时伊朗还以以色列攻击黎巴嫩为由，主张中断与美国的谈判。张恩智记者 jej@donga.com