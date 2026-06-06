黄仁勋时隔8个月访韩 称“为韩国带来了惊喜礼物”

英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋于本月5日再次访问韩国，这距离他去年10月访韩已过去8个月。黄仁勋当天将与主要大企业负责人进行“烧酒配五花肉”会面，此后至8日为止，还将安排职业棒球开球、综艺节目出演等多种行程。黄仁勋于5日乘坐专机抵达首尔金浦国际机场商务航空中心。他在抵达机场后随即举行记者会表示：“此行是为了向韩国的合作伙伴及客户表达感谢”，并称“将与韩国合作伙伴就供应链协调等具体计划进行商讨”。黄仁勋预告，在访韩期间将与韩国主要企业进行多种形式的会面。他表示：“为韩国带来了许多业务，也有一些惊喜消息”，并称“此次访问期间，预计将与三星、SK、现代汽车、LG等进行多次会面”。像黄仁勋这样的全球半导体企业负责人在不到一年的时间内接连访韩，实属罕见。对此有分析认为，这背后反映出随着人工智能产业加速发展，英伟达迫切需要超越现有半导体领域，在机器人、游戏、云基础设施等多个领域与韩国企业加强合作。黄仁勋从抵达首日便开始展开密集行程。记者会一结束，他便前往首尔麻浦区的“T1 Base Camp”，与职业游戏选手“Faker”李相赫会面。随后在晚间，他又前往麻浦区弘益大学入口站附近的一家烤肉店，与SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、Naver全球投资负责人李海珍等一同进行了五花肉配烧酒的晚餐会晤。黄仁勋还计划于6日录制综艺节目，7日前往蚕室棒球场开球。李栋勋记者、全慧珍记者 dhlee@donga.com、sunrise@donga.com