菲丹外长高丽大学演讲称“将为守护国际体系与韩国合作”

“曾参加韩国战争的土耳其，将为守护当前陷入危机的国际体系，再次与韩国紧密合作。”土耳其外交部长哈坎•菲丹于本月4日在首尔城北区高丽大学举行的“第143届国际政策论坛”上作出上述表示。他强调，第二次世界大战后延续了80多年的当前国际体系，正因世界各地的战争与冲突而面临危机，“有能力的各中等强国应填补那些裂痕与空白”。他还公开了自己与韩国的特殊缘分，称其叔叔是韩国战争参战老兵。菲丹外长是在下月于土耳其首都安卡拉举行的北约（NATO）首脑会议前夕，对包括韩国在内的亚洲主要国家展开巡访的。在由韩国土耳其大使馆、高丽大学国际研究生院、高丽大学亚细亚问题研究所共同主办的当天活动中，菲丹外长诊断认为，伊朗战事、以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯的战争、乌克兰战争等同时多发冲突的背后，是国际体系的危机。他指出，近80余年来建立的众多国际机构、条约、首脑会议及合作体系已变得不可持续，并提出了以中等强国间合作、向多边主义体系转换等作为替代方案。菲丹外长特别敦促对当前以美国、英国、法国、俄罗斯、中国五个常任理事国为中心的联合国安理会进行改革。他还强调，中东及亚洲域内的中等强国应秉持“区域自主意识”，从内部构建和平与稳定。他表示：“即便是再庞大、资源再丰富的单一行为体，也无法再独自承担全球性课题”，并呼吁区域内核心中等强国之间应开展相互合作。李知允记者 asap@donga.com