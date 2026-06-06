“想要了解他的人生” 一个月内出版五部著作 二三十岁年轻人亦掀起“杰克逊热潮”

以本月13日上映的电影《迈克尔》为契机，韩国出版界也接连推出迈克尔•杰克逊相关书籍。在两个小时多一点的片长中未能完全展现的他那充满戏剧性的人生，正引发公众关注，并将这种关注延续至阅读领域。最近一个月内，书店里接连推出了杰克逊相关书籍。最具代表性的是其生前唯一自传《太空步》，由米尔书局以修订全译本形式重新出版。书中收录了舞台上的各种写真，同时展现了其童年和成长历程等个人面貌。截至本月4日，该书在统计周期（5月28日至6月3日）内位列网上书店Yes24艺术类畅销书榜首。编年体形式的《迈克尔•杰克逊 传奇》和语录集《迈克尔•杰克逊的话语》也已问世。此外，介绍杰克逊生平与音乐世界的入门书籍《迈克尔 迈克尔 迈克尔》等也即将出版。在迈克尔•杰克逊的粉丝社群中，每当相关书籍推出，便会出现如同收藏般购买书籍并上传认证照片的帖子。电影凝聚大众关注度，从而带动相关书籍销量增长的现象，在出版界并不少见。2018年电影《波西米亚狂想曲》热映后，弗雷迪•默丘里的相关写真集和图像小说传记便接连出版。2023年《奥本海默》上映后，相关传记和科学史书籍销量大幅增长。这是因为电影激发大众兴趣后，人们自然会对作品中的人物，以及他们所生活时代的文化社会背景产生好奇。特别是像“流行音乐之王”杰克逊这样代表一个时代的明星，其丰富的内容是单单一部电影所无法完整承载的。他是一位集辉煌成功、复杂家族史等多种争议和话题于一身的人物，因此在观看电影后，为更深入了解其生平而寻找相关书籍的人不在少数。音乐评论家兼《迈克尔 迈克尔 迈克尔》作者姜一权表示：“迈克尔•杰克逊虽是极为著名的人物，但令人意外的是，真正准确了解其生平和音乐的人并不多。”他还说：“例如儿童性骚扰争议的始末，或是在那个时期发行的专辑《HIStory》所蕴含的背景等，都是鲜为人知的部分。”他分析称：“不仅是年轻一代，老一辈往往也只是主要记得他的代表作或形象。以电影为契机产生兴趣的读者们，想要更深入理解人物生平及音乐的需求正在增大。”近期出版的杰克逊相关书籍，与其说是瞄准既有粉丝群体的传记，不如说更侧重于介绍其在大众音乐史上的地位和音乐世界的入门读物，这一特点也引人注目。这表明，不仅是记得昔日明星的老一辈，就连通过电影和YouTube等渠道首次接触杰克逊音乐的年轻一代，也正作为新读者群体涌入。撰写了青少年杰克逊入门读物《迈克尔•杰克逊，歌唱爱与和平》的宋英珠，是1989年读初中时曾作为韩国迈克尔•杰克逊官方粉丝俱乐部创始成员活动过的资深粉丝。她表示：“我得知读大学的大女儿和朋友们虽然听过杰克逊的歌，却并不清楚他究竟度过了怎样的人生、留下了怎样的信息。”她说道：“怀着希望如今20多岁的年轻人也能感受到我初中时的那份感动，我在书中用相当多的篇幅介绍了杰克逊的成长过程及时代背景等。”金素敏记者 somin@donga.com