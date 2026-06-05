尽管备有充足选票……松坡区选举管理委员会未进行分配

据悉，在6•3地方选举正式投票中引发史无前例选票短缺事件的首尔市松坡区选举管理委员会，虽然事先准备了充足的选票，但并未全部分配至投票站，而是留下了一部分。有指责称，选举管理委员会因管理不善，自招了对选举系统的不信任。据中央选举管理委员会4日消息，松坡区选举管理委员会为正式投票作准备，印刷了相当于松坡区全体选民（56.5638万人）50%的选票。松坡区选举管理委员会未将全部选票配置到各投票站，而是为应对选票不足，将其中一部分留在选举管理委员会。然而，因投票率上升，部分投票站从3日下午1时起出现选票不足、选民排队等候的情况，但预备的选票却未能及时分配至投票站。中央选举管理委员会甚至未能准确掌握哪些投票站发生了选票短缺事件。3日，仁川和京畿道也接连有选民证实选票不足，但中央选举管理委员会在当天下午3时向国民致歉的记者会上表示：“出现问题的投票站是位于首尔的14处。”然而，仁川市选举管理委员会4日才迟迟公布辖区内2处投票站出现选票不足，并发布了道歉文。由于选举管理委员会的安逸应对，首尔松坡区蚕室7洞第2投票站出现了主张选举舞弊的示威人员等阻止投票箱运出、对峙进入第二天等混乱局面。李在明总统4日表示：“对在最需要万无一失的选举管理上出现令人难以认同的漏洞，我感到非常遗憾”，并称“如果有需要承担责任的地方，就必须明确追究责任”。李知云记者 easy@donga.com