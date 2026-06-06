习近平后天访问朝鲜……应展现引领朝鲜无核化的“大国担当”

中国国家主席习近平将于8日至9日对朝鲜进行国事访问。这是习主席自2019年6月以来时隔7年再次访朝。这也是朝鲜国务委员长金正恩去年9月为参加中国战胜节80周年阅兵式而访问北京后，习主席和金委员长时隔9个月再次会面。阅兵式上，习主席与俄罗斯总统普京、金委员长并排站在一起，展示了朝中俄三国联盟。今年是《中朝友好条约》签署65周年，习主席访朝将成为再次确认两国传统同盟关系、展现密切关系的舞台。朝中友好条约虽然包含了“一国遭受武力侵略时，另一国立即参战”的“自动军事介入”条款，但冷战结束后事实上已成为一纸空文。但是，朝鲜两年前与俄罗斯签订“全面战略伙伴关系”条约，恢复了军事同盟，因此，朝中关系也会发生怎样的实质性变化备受关注。对于我们来说，最关心的是朝核问题将会如何处理。习主席上个月接连会见访华的美国总统特朗普和普京总统，讨论了朝鲜问题，但对外发表的论调却截然不同。美中首脑会谈后，美方明确表示“两国首脑确认了朝鲜无核化的共同目标”，但中方没有提及相关问题。相反，在中俄首脑会谈后，双方发表了“反对对朝鲜武力施压和单方面制裁”的袒护朝鲜的联合声明。但这并不意味着中国同意朝鲜拒绝无核化谈判的态度。中国此前一直克制谈及无核化，但表示“维持政策的连续性和稳定性”，表明没有废除无核化原则。朝鲜在习主席宣布访朝的前一天公开金正恩视察新铀浓缩设施的消息，也被解读为先发制人向习主席发出“不要谈论无核化”的信息。两国在核议题上仍然存在分歧。近年来，中国的地位大大提高。对美国特朗普第二届政府感到失望的西方领导人从今年年初起陆续访问中国。有评价认为，在最近与特朗普总统的会谈中，中国作为与美国平等的超级大国，“新型大国关系”已成为现实。但是，中国是否起到了相应的作用还是个疑问。包庇不良邻国，是不能成为负责任大国的。习主席这次应该表现出说服金正恩参加无核化对话的样子。