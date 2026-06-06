吴世勋确定当选首尔市长……郑愿伍以60259票之差落败

因史无前例的投票用纸不足事态而推迟的6·3地方选举计票5日结束，最终确定作为国民力量党首尔市长候选人的首尔市长吴世勋当选。据中央选举管理委员会5日透露，首尔市松坡区蚕室7洞第二投票站的两个投票箱的计票结果显示，吴世勋在此次选举中获得257.5819万票（49.22%）。共同民主党候选人郑愿伍获得251.5560万票（48.07%）。两人的得票差距为60259票。早在蚕室7洞投票箱开票结果出来之前，吴世勋4日已经确定第五次当选。这是因为排名第一和第二的两名候选人之间的得票差已经超过未开票投票箱的总票数。以4日的99.93%开票率为基准，吴世勋获得257.2443万票（49.19%），郑愿伍获得251.4832万票（48.09%）。5日最后两个投票箱的开票结果显示，吴世勋和郑愿伍分别增加3376票和728票，得票差进一步拉大。根据开票结果，首尔市议会比例代表议员也发生了变化。市议会当天表示，国民力量党8号当选者魏圣灿将代替共同民主党比例代表市议员8号候选人韩基成进入首尔市议会。市议会前一天表示，共同民主党占比例代表市议员8席，国民力量党占7席，但根据最终计票结果进行了更正。韩在熙记者 hee@donga.com