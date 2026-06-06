受“博通冲击”影响，韩国综合股指暴跌5%……韩元兑美元汇率达1539：1，创金融危机以来纪录

美国半导体企业博通引发的“人工智能泡沫论”导致韩国综合股指（KOSPI）下跌5%以上。随着投资心理冻结的外国人持续“抛售韩国股票”，韩元对美元汇率在金融危机后首次飙升至1549：1，在仁川国际机场兑换窗口，美元汇率甚至超过1600韩元。5日，韩国综合股指比前一个交易日下跌478.82点（5.54%），以8160.59收盘。从开盘初期开始，外国投资者大量抛售股票，上午9点8分触发交易暂停机制。这是今年以来第十次出现临时停牌。当天动摇股市的原因是“博通冲击”，博通虽然在会计年度第二季度（2- 4月）业绩良好，但人工智能半导体的业绩和预测值却未能达到市场的要求。当地时间4日，纽约股市博通股价下跌12.6%，市价总额蒸发2850亿美元（约438万亿韩元）。单日市值跌幅为美国企业历史上第四大。随着博通的人工智能半导体业绩前景受挫，一直居高不下的存储器企业的股价受挫。此外，还有人主张，英伟达的新一代人工智能加速器“Vera Rubin”搭载的内存容量可能减少，加剧了市场担忧。随着美光（-7.74%）和闪迪（-3.92%）的股价下跌，5日韩国股市里三星电子（-6.40%）和SK海力士（-9.92%）双双下跌。随着整体风险资产偏好心理萎缩，韩国创业板（KOSDAQ）指数也以1002.44收盘，下跌4.5%。KOSDAQ指数在盘中一度跌至992.8，是自3月4日以后时隔3个月再次跌破1000点大关。资本市场研究院首席研究员李孝燮（音）分析称：“半导体产业的高峰可能比想象中来得更早的忧虑增大，导致股价大幅动摇。汇率上涨（韩元贬值）后，为了避免汇率损失，外国人抛售国内股票，出现了汇率进一步上涨的恶性循环。”当天，外国人在KOSPI净抛售3.5万亿韩元左右。从5月7日起到当天为止，连续20个交易日出现净抛售，共抛售70.11万亿韩元。随着外国投资者的抛售趋势增大，当天首尔外汇市场的韩元对美元汇率比前一个交易日上涨9.4韩元，以1539.1韩元结束了本周交易。汇率在盘中一度飙升至1549.1韩元。这是自2009年3月10日（1561.0韩元）金融危机之后的最高值。当天下午，在仁川机场银行兑换窗口，游客购入美元时适用的汇率超过1600韩元。专家们认为，韩元对美元汇率的上升压力将持续一段时间。友利银行经济学家朴亨重（音）表示：“在国内外汇市场供需紧张的情况下，中东情况的长期化、美联储的不确定性等都是变数。外汇当局旨在稳定汇率的干预方案也不合适。”洪锡镐记者 will@donga.com