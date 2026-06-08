韩元兑美元汇率突破1560韩元 创金融危机以来新高

韩元兑美元汇率6日突破1560韩元，创下17年来的最高值。今年第二季度（4至6月）的平均汇率预计将达到自1998年第一季度（1至3月）外汇危机时期以来、28年来的最高水平。尽管政府进行口头干预，但受美国基准利率上调预期带来的美元走强、外国投资者在韩国综合股价指数的净卖出增加以及出口企业偏好持有美元等因素影响，汇率上涨势头仍未得到遏制。韩国经济恐难避免巨大负担。7日，据财政经济部和韩国银行消息，首尔外汇市场6日夜间交易中，汇率盘中一度升至1561.5韩元。这是自2009年3月6日（1597.0韩元）以来、时隔17年零3个月的最高水平。此后，美国纽约外汇市场汇率于韩国时间当天上午6时以1560.2韩元收盘。按季度来看，汇率预计将达到外汇危机以来的最高水平。以买卖基准价计算，自今年4月1日至本月5日，平均韩元兑美元汇率为1491.0韩元。较今年第一季度平均汇率（1465.2韩元）上涨25.8韩元。今年第一季度的平均汇率也已是自1998年第一季度外汇危机时期以来的最高值。近期的高汇率现象，较之1998年或2009年全球金融危机爆发时，成因更为复杂。美国基准利率上调的可能性增大，全球金融市场“美元倾斜”现象正在加剧。今年以来，在急速上涨的韩国综合股价指数中获利了结的外国投资者，其净卖出势头也连续保持了20个交易日。汇率上涨会推高食品、原材料等进口物价，给个人和企业带来广泛负担。虽然对出口竞争力或许有一定帮助，但若如当前这般，出口企业不在国内将赚取的美元兑换成韩元，其对经济产生的积极影响将是有限的。周末汇率大幅攀升后，财政经济部与韩国银行等7日召开紧急市场状况检查会议，决定检查外汇市场的可疑扰乱行为，并调查进出口企业的非法美元交易。主持会议的副总理兼财政经济部长官具润哲表示：“由于市场波动性可能增大，将在24小时监控市场状况的同时推进对策。”高丽大学经济学系教授姜成镇（音）表示：“首尔外汇市场很难找到美元流入的诱因”，“对于未来汇率可能突破1600韩元的可能性，也应做好准备。”池民九记者、世宗=朱爱珍记者 warum@donga.com、jaj@donga.com