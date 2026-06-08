麦卡特尼谈披头士乐队解散：“如遭匕首刺痛”

“（披头士解散）如同被一把小匕首刺中般痛苦，但那是终究要经历的过程。若非如此，我们就会失去自我。”英国传奇乐队披头士（又称甲壳虫乐队）成员保罗•麦卡特尼（84岁）具体吐露了与既是朋友又是同事的约翰•列侬（1940年至1980年）在乐队解散前后经历的矛盾。麦卡特尼此前极少公开谈论与列侬的往事。麦卡特尼在上月30日（当地时间）接受英国音乐专业媒体《NME》采访时，谈及列侬和乔治•哈里森时表示“留有美好的回忆”，但回忆道：“在乐队后期，约翰经常批评我，给我造成了很多伤害。”他接着说：“也曾想过是否应该反驳，但马上意识到‘这是我从十六岁起就认识的约翰’”，“想到那是约翰本色行事，痛苦就减轻了些。”据称，当时矛盾的背景很大程度上在于经纪管理问题。麦卡特尼曾支持身为岳父兼律师的李•伊斯特曼，但其余成员选择了商人艾伦•克莱因。然而，麦卡特尼认为与克莱因的合同有失公平，拒绝签字，这成为披头士分道扬镳的主要原因之一。麦卡特尼表示：“后来约翰勉强承认‘保罗是对的’的那一刻，给了我很大安慰。”不过，两人在列侬去世数年前，关系已在一定程度上恢复。今年1月在亚马逊Prime上线的纪录片《保罗•麦卡特尼：奔跑中的人》中也提到，“列侬次子肖恩•小野出生后，两人聊育儿和烤面包等话题，重拾了友谊”。麦卡特尼对此表示：“我们能够分享的只是那些平凡、琐碎的家庭琐事”，“那样更加平和，我们也不再争吵了。”此次采访是在上月29日麦卡特尼发行新个人专辑《地牢巷的男孩们The Boys Of Dungeon Lane》之际进行的。专辑中还收录了与另一位成员林戈•斯塔尔的二重唱歌曲《家，向我们》。麦卡特尼表示：“这是想着林戈写的歌”，“（利物浦年少时期）我们拥有的不多，但我们热爱那段时光。”他补充道：“披头士时期，我们从未有过这样的二重唱”，“能与林戈一起创作合唱曲，我感到非常高兴。”麦卡特尼的新专辑在5日公布的英国官方专辑榜“前100名”中直登榜首。这是他个人第六次登顶，若算上披头士和羽翼时期，则是第24次创下英国专辑榜夺冠纪录。史智媛记者 4g1@donga.com