B-2轰炸机和旧手册



“在由主权国家组成的国际社会中，协议只有在各方认为符合自身利益时才能维持。”



美国现实主义外交巨匠、前国务卿基辛格在著作《剧变的时代》中这样解释了外交的本质。外交的成败不在于如何让对方屈服，而在于如何精巧地设计即使时间流逝也能维持的协议结构。相比华丽的瞬间，更重要的是之后。基辛格解释说，戏剧性的场面是以一次性活动结束，还是以可持续的秩序结束，最终由管理和协调能力来决定。



美国总统特朗普的外交在这一点上与基辛格的外交语法有着不同的轨迹。相比建立协议会持续很久的结构，特朗普更注重在初期打动对方，扭转局势。



每当处理国际悬案时，他的登场总是非常华丽。在复杂的利害关系交织在一起的问题面前，他表现出了用特有的直言不讳的话语一下子就能解决的自信。现有的政治家们经过数月、有时甚至数年的时间处理的事情，他在几天内就上升到了世界新闻的中心。



代表性的事例就是大选过程中提出的“就任后24小时内结束乌克兰战争”公约。去年就任后，他接连与俄乌领导人接触，营造出停战在即的氛围。但是现在谁都不说战争的结束。取而代之的是俄乌不同的战略目标、欧洲国家的利害关系、安保秩序的重组等复杂的现实。双方之间的军事冲突则仍在继续。



最近伊朗问题也是类似的趋势。特朗普通过强有力的军事压力，在一定程度上成功地将伊朗拉到了谈判桌前。但此后剩下的是解除制裁、限制核计划、区域内势力均衡、同盟国担忧等复杂的难题。



特朗普执政第一期当时的朝美首脑会谈也被评价为虎头蛇尾外交。这是现任美国总统和朝鲜最高领导人首次面对面坐下来，当时世界期待韩半岛和平的转折点。但结果却是河内“无协议”。围绕无核化和放宽制裁的具体路线图、实施该计划的相互信任未能成为后盾，历史场面未能达成可持续的协议。



房产商出身的特朗普强调自己是出色的谈判家。实际上，有评价认为，他善于最大限度地发挥谈判能力，向对方施压，并创造有利条件。只是外交与房地产合同不同。合同在签字的瞬间就结束，外交却从那时开始。



国际政治不是胜者独食的游戏。在对方感到彻底失败的那一刻，协议反而会动摇。调整细节条款的技术、管理利害关系的忍耐、让对方把协议作为自己的成果接受，这种政治余裕是外交所必需的。特朗普在谈判开始时展现了闪亮的爆发力，但之后的管理能力尚未得到充分证明。



特朗普的白宫办公桌上放着去年6月打击伊朗3处核设施的B-2轰炸机模型。他看着那个模型，会欣慰地想起一次进攻就能取得战略优势的惊心动魄时刻。但他现在或许需要的是“外交官的旧手册”。这意味着，为了有条不紊地解决错综复杂的利害关系，让对方坐在同一张桌子上，坚持不懈地管理协议，需要拿出自己的纸条。

