从“以色列争议”为例，来看当今时代的争斗法



韩国总统李在明“对以色列的批评”成了最近引发最激烈舌战的话题。事情的起因是李总统在社交媒体上分享了一个链接，并表示，“屠杀犹太人和战时杀戮没有什么不同”。点击链接进入，就会出现“实时：以色列士兵拷打巴勒斯坦孩子后从屋顶扔下”的视频。此后的情况就众所周知了。这个场景并非“实时”，而是2024年9月发生的事情，“拷打儿童”也与事实不符。这无异于是总统看到虚假信息后提出了问题。各界人士纷纷加入争论，李总统在五天内共进行了六次反驳和再反驳。有意思的是，焦点不是争论的内容本身，而是争论的方式。因为这场争论准确地反映了对决的时代政界的斗争方式。



首先，如果发生争执，就改变讨论的台面，即定义什么是问题。面对反驳，不是直接反击，而是迅速地将其他议题拿到桌面上。



在这场争论中，首先出现的是“总统基于错误事实公开批评外国”、“应该检查社交媒体信息发信系统”等指责。他们认为存在“基于虚假信息的主张”“总统直接通过社交媒体沟通”的适当性。对此是如何回应的？只要回应“普遍的人权应该得到尊重”或“反人伦行为不能正当化”就可以了。将注意力转向“人权”和“战争犯罪”。



这一瞬间，话题的性质发生了变化。从追究事实和责任的问题转向价值观的碰撞。事实被掩盖，言辞的盛宴随之展开。但是，就像把其他的事情说成是错误一样，把错误说成是其他的事情，同样也是个问题。因为如果不能分辨出最起码的是非曲直，阵营之间只能平行对立。



第二个必杀技是剥夺对方的道德正当性。提出更大的价值观会十分有效。例如“我们是同一个世界”这样的说法。



让我们来看一下实际攻防战升温后所说的话吧。“别人的生命和财产与我的生命一样珍贵”（李总统）、“我们也已经上升到了阐明对世界和平自主立场的地位”（共同民主党代表郑清来）、“不要回避他人的痛苦”（亲李在明派议员韩俊浩）……如果对此提出异议，就会变成冷血无情一般，因为这些话都高度正确。



这样吵下去，必定百战百胜。因为提到普遍价值，“我方”也会越来越多。但如果总最强调大价值，最初引发争议的国内外背景就会消失。这就是模糊的话经常成为“权力者的武器”（首尔大学政治外交系教授金英民）的原因。为什么此时“上帝也为之哭泣”的最高难度的中东事态要成为国家悬案，最终无人知晓。



岂是只是这一次？这种斗争方式并不陌生。一旦说是尹锡悦政权的“政治检察官”“国家暴力”，总统事件的公诉取消问题就会模糊掉。被极右油管博主和他们带来的新党员所左右的国民力量党代表张东赫是如何的呢?他们以“党员是党的主人”的一般论点进行反击，就像自己是民主主义捍卫者似的。



争斗真是简单。这样争斗，争斗一百天也得不出什么结论。总统社交媒体沟通的适当界限、参与国际人权问题的必要性等有意义的话题也会迷失方向。因为彼此之间互不信任，认为对方的攻击都有恶意。如此，“以色列风波”最终只会成为否定对方的又一个事例。

