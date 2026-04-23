MLB赛季首次“韩国德比”上演 李政厚贡献多安打 金慧成击出安打

美国职业棒球大联盟（MLB）本赛季首场“韩国德比”22日上演，效力于旧金山巨人队的李政厚（28岁）与洛杉矶道奇队的金慧成（27岁）同场竞技，两人均击出安打并贡献打点。“风之孙”李政厚在主场比赛中作为第六棒右外野手首发出场，交出3打数2安打1打点的成绩单，帮助球队以3比1取胜。至此，李政厚在最近10场比赛中第6次完成多安打表现，赛季打击率也从前一天的0.244提升至0.259。第一局下半，旧金山巨人以2比0领先，在一人出局、一三垒有人的局面下，李政厚迎来首次打击，面对对方先发投手山本由伸（28岁）击出右外野安打。三垒跑者马特•查普曼（33岁）借机跑回本垒得分，李政厚收下1分打点。第六局下半，旧金山巨人以3比1领先，两人出局、垒上无人的情况下，李政厚再次击出右外野安打，达成单场多安打。随后上场的打者埃利奥特•拉莫斯（27岁）在满球数后击出中外野安打，李政厚凭借“自动起跑”直冲本垒，但遭触杀出局，未能得分。第八局上半守备时，李政厚被赫拉尔•恩卡纳西翁（29岁）换下，结束当日比赛。当地媒体援引消息称，旧金山巨人三垒跑垒指导教练埃克托尔•博尔格向李政厚发出了直冲本垒的冒险跑垒信号。李政厚近期因激烈滑垒导致腿部状况不佳，为接受治疗而提前退场。不过，伤势据悉并不严重。金慧成作为道奇队第七棒游击手首发出战，贡献1打数1安打1打点1次四坏球保送。第二局上半，道奇0比3落后，金慧成在首次打击中击出中外野安打。第四局上半，在一人出局满垒的局面下，金慧成选到四坏球保送，挤回1分打点，成为道奇队当日唯一收获打点的球员。不过，第一局下半守备时，金慧成在处理对方第一棒打者维利•阿达梅斯（31岁）的击球时出现传球失误，间接导致球队丢掉3分。金慧成反手接球后传向一垒，球越过一垒手头顶，阿达梅斯趁机上到二垒，该球被记录为“一安打一失误”。道奇队第一棒指定打击大谷翔平（32岁）当日首发出场，连续53场比赛上垒，刷新亚洲球员在该项目上的最长纪录。大谷翔平前三打数无安打，但在第七局上半凭借内野安打延续纪录。原本可能成为普通游击方向滚地球的击球，因游击手防守站位偏向二垒一侧，大谷翔平安全上到一垒。此前该纪录由已退役的秋信守（44岁，退役）保持，为连续52场比赛上垒。赵英宇记者 jero@donga.com