布伦森就移交战时作战指挥权表示：“政治便利不能优先”

驻韩美军司令泽维尔·布伦森（上将，照片）当地时间21日出席美国参议院军事委员会时表示，在移交战时作战指挥权的过程中，“政治便利”不能优先于条件。分析认为，这是对美国特朗普政府响应李在明政府在任期内（2030年6月）移交作战指挥权的方针的现状表示强烈忧虑。布伦森强调：“（移交作战指挥权）是基于条件的移交。要继续保障政治便利不会优先于条件。只有专注于条件，韩国和美国才能更加安全。”布伦森此前曾多次强调，考虑到朝核威胁的升级等因素，战时作战指挥权的移交应该在韩美协商一致的条件完全满足的情况下推进。他在去年8月的记者座谈会上曾表示：“如果选择捷径，韩半岛军事应对态势将岌岌可危。”同年12月，他在某在线研讨会上曾表示：“不能为了配合日程而稀释或忽视条件。”但是，韩美在去年的年度安保磋商会上，就今年内完成战时作战指挥权移交第二阶段（FOC）检验达成协议等，正在加速移交工作。如果FOC检验最终过关，韩美将通过后续讨论得出作战权移交“目标年度”，并进行最后3个阶段的完全任务执行能力（FMC）检验。也有分析认为，10月在华盛顿举行的韩美年度安保磋商会上，特朗普政府任期的最后一年即2028年，可能会被提出为作战权移交目标年度。有评价认为，布朗伦站在了最近爆发的《非军事分界线法》、通报西部海域空中演习、统一部长郑东泳泄露涉朝鲜核设施情报等韩美不和谐音的中心。对于在中东重新部署部署在韩国部署的萨德系统会对遏制朝鲜产生何种影响的提问，布伦森回答说：“没有转移任何萨德系统。我们正在发送弹药，正在等待移动（弹药）。”分析认为，这意味着在维持庆尚北道星州的萨德炮台不变的情况下，从中东抽调了储备的萨德用拦截导弹。尹相虎 ysh1005@donga.com