货物连带举行集会，一人因阻拦物流车辆死亡

在庆南晋州CU物流中心前举行的全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）下属货物连带便利店支部CU分会集会中，出车的物流车辆与工会成员发生冲突，导致1名工会成员死亡、2人受伤。据庆南警察厅和庆南消防本部20日透露，当天上午10点32分左右，在晋州市井村面礼下里的CU晋州物流中心前发生2.5吨箱型货车与3名工会成员相撞的事故。事故发生后，组合成员徐某（50多岁）在心脏骤停的状态下被送往医院，但最终死亡，另有2人伤势严重。据悉，伤者目前没有生命危险。当时，工会以负责便利店物流的“BGF物流”为对象，敦促改善配送司机待遇和参与相关团体交涉，已连续三天举行集会。BGF物流是CU便利店运营总公司“BGF零售”负责物流、配送的子公司。据悉，货车试图离开物流中心时，数十名工会成员挡在车前，在此过程中发生了事故。警方以涉嫌特殊伤害对货车司机立案。警方人士表示：“正在仔细调查车辆是故意撞到工会成员，还是工会成员挡在车前而发生事故等。”货物联合会从7日起展开无限期总罢工，要求上调运费和扩大适用安全运费制等。工会封锁了京畿道华城和安城、全南罗州、庆南晋州等CU物流中心的主要出入口，阻止车辆出车，从17日起还禁止出入忠北镇川BGF食品工厂。据悉，由于罢工长期化导致物流延迟，部分便利店的商品供应出现问题，公司方面投入代替车辆，试图出车。在此过程中，由于担心发生冲突，公司方面向警方请求协助，现场已经部署了警察。事故发生后，货物连带本部在CU晋州物流中心前下达指示全体工会成员聚集的紧急方针，进入了全力应对态势。当天下午还发生了工会成员用车辆冲向警察路障的情况，一名警察受伤。警方以妨碍公务执行嫌疑对2名工会成员进行了立案调查。晋州=都永镇记者 0jin2@donga.com