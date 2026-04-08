三星电子一季度营业利润57万亿韩元 书写韩国企业新篇章



三星电子今年第一季度创下历史最高销售额和营业利润，登上前所未有的业绩高峰。三星电子7日公告，据初步统计，第一季度合并基准销售额为133万亿韩元，营业利润为57.2万亿韩元。季度销售额首次突破100万亿韩元，营业利润则远远超过去年第四季度刚刚创下的20万亿韩元的历史纪录。三星电子仅用3个月便赚取了超过去年全年营业利润（43.6万亿韩元）13万亿韩元以上的收益，堪称里程碑式的成就。



超出预期的业绩功臣首推半导体业务。据证券界推测，负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门仅营业利润就超过50万亿韩元。在全球人工智能需求爆炸性增长的大趋势下，高带宽存储器（HBM）乃至通用DRAM和NAND闪存等整个存储半导体市场均迎来暖流。半导体设计和晶圆代工业务也出现反弹，为业绩增长增添了助力。



此次业绩表明，三星电子已成为全球人工智能半导体霸权竞争的核心参与者，是与全球科技巨头并驾齐驱的超一流企业。三星电子第一季度的营业利润，与全球科技巨头上一季度业绩相比，位居苹果、英伟达、微软之后，排名第四。未来市场前景亦十分乐观。有分析认为，随着数据中心投资的持续推进，人工智能半导体需求将在相当一段时间内保持坚挺。三星电子近期率先量产第六代HBM4，抢占了新一代市场主导权。证券界甚至有预测称，三星电子今年营业利润有望达到300万亿韩元，明年达到400万亿韩元。



三星电子的压倒性业绩具有超越单纯数字的意义。三星电子今年营业利润预期值超过今年政府本预算的40%，逼近去年实际国内生产总值（GDP）的13%。三星电子的强劲表现将带来法人税增加、就业扩大、员工收入及股票投资者资产增值等一系列积极效应，为韩国经济整体注入暖流，成为坚实的经济支柱。



当然，需要跨越的障碍依然不少。中东战事和美国加征关税等带来的全球不确定性依然存在，半导体超级周期何时转折难以预料。美国的遏制和中国的追赶同样不容小觑。三星电子不应陶醉于当前的繁荣，而应进一步夯实核心竞争力，为未来做好充分准备。期待此次业绩成为三星电子书写新“半导体神话”的起点。

