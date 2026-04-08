李在明表示“追加预算非常重要，绝非现金民粹主义”

韩国总统李在明7日邀请共同民主党党首郑清来、国民力量党党首张东赫到青瓦台，就国会正在审议的追加预算案表示：“追加预算非常重要”，“这绝非分发现金式的民粹主义。”李在明总统当天在政府成立后首次举行的朝野政民生经济协商机制会议及午餐座谈会上，就追加预算中包含的收入下游70%国民民生补贴金作出上述表示。李在明总统认为：“将此举称为‘分发现金’有些过分。”李在明总统表示：“由于财政资源有限，约30%的国民实际上承受着痛苦却无法获得援助，对此深感遗憾和抱歉”，“如果财政资源充裕，理所应当向全体国民提供平等机会或援助，未能做到这一点令人遗憾。”对此，张东赫代表反驳称：“向70%国民发放现金的方式将对物价和汇率产生负面影响”，“可能因短暂的快乐换来长期的痛苦。”张东赫代表表示：“希望（国民力量党提出的扩大燃油税下调幅度等）7大项目能被纳入（追加预算），这才是协治的开始。”李在明总统当天向国民力量党领导层要求：“请认真讨论阶段性修宪。”其核心内容是，将5•18民主化运动和釜马抗争精神写入宪法序言，强化防止滥用戒严等内容，并在6月地方选举时同步举行修宪案国民投票。国民力量党首席发言人崔宝允转述称：“张东赫代表反对在地方选举时同步推进修宪”，“建议李在明总统先主动宣布不谋求连任或再选。”据悉，对于张东赫代表的建议，李在明总统表示：“（国民力量党）有修宪阻防线，何必担心那种事。”尹多彬记者 empty@donga.com