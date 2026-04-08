三星电子单季盈利57万亿韩元 刷新韩国企业历史纪录

三星电子今年第一季度（1至3月）营业利润突破57万亿韩元，刷新了韩国企业历史纪录。三星电子大幅超越此前自身保持的20万亿韩元的季度营业利润最高纪录，再次创下历史新高。有评价认为，在人工智能（AI）引发的存储芯片超级周期中，三星电子的业绩已跃升至全球科技巨头水平。三星电子7日公告，据初步统计，今年第一季度合并基准销售额为133万亿韩元，营业利润为57.2万亿韩元。该数据较去年同期分别增长68.06%和755.01%。此前韩国企业季度销售额和营业利润的最高纪录，是去年第四季度（10至12月）三星电子创下的93.8万亿韩元销售额和20.1万亿韩元营业利润。三星电子仅用一个季度便刷新了自身纪录，再次创下历史最高季度销售额和营业利润。尤其值得关注的是，营业利润在3个月内增长185%，接近翻了两番。证券界甚至有分析认为，随着存储芯片供不应求的持续，三星电子今年全年营业利润有望达到300万亿韩元，明年达到400万亿韩元，跃居全球首位。上明大学系统半导体工程系教授李钟焕表示，随着三星电子扩大对英伟达的高带宽存储器（HBM）订单以及通用动态随机存取存储器（DRAM）需求强劲，三星电子业绩预计将在相当一段时间内保持高位增长。李敏娥记者 omg@donga.com