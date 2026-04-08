总统秘书室室长姜勋植急赴哈萨克斯坦、阿曼、沙特阿拉伯 力争“每桶原油”

为争取更多原油和石脑油，韩国总统秘书室室长姜勋植7日起相继访问哈萨克斯坦、阿曼和沙特阿拉伯。继上月访问阿联酋（UAE）确保相当于韩国日均石油消费量（约280万桶）8倍的2400万桶原油后，姜勋植时隔一个月再次以总统战略经济合作特使身份启程出访。在全球为应对霍尔木兹海峡封锁而激烈竞争供应链多元化的背景下，姜勋植作为“交易撮合者”亲自出马。姜勋植表示：“哪怕只有一桶原油、一吨石脑油，只要能带回来，就必须去。”● 姜勋植第七次以特使身份出访 称“为长期供需做准备”姜勋植当天在青瓦台新闻发布会上表示：“鉴于韩国经济对霍尔木兹海峡的依赖度（以去年为准）原油达61%、石脑油达54%的特性，在中东局势完全解决之前，确保替代供应来源的努力迫在眉睫。”他接着表示：“判断目前能源不安状态已进入长期化阶段”，“如果说从阿联酋确保2400万桶原油是为了缓解短期不安，那么此行则是为了应对长期供需。”此次特使团包括产业通商资源部长官金正宽等相关政府部门及韩国能源企业有关人士。姜勋植强调：“将与企业密切协商，确保政府高层协商不流于空谈，在油轮或石油产品运输船抵达韩国港口之前不吝提供一切必要支持。”姜勋植就目前原油确保情况表示：“4月已确保59%，5月确保约69%，后续确保工作仍在持续进行，情况比周边国家好得多。正在扎实推进。”据日本NHK电视台5日报道，日本政府预计5月确保相当于去年同期60%水平的原油。姜勋植作为中东特使再次以“交易撮合者”身份出访。这是他第七次以特使身份出国。姜勋植曾于去年11月持李在明总统亲笔信访问沙特。在确保2400万桶原油的阿联酋，姜勋植曾两次到访，与阿联酋总统穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬亲切互动，称对方为“叔叔”。据悉，穆罕默德总统也回应称“阿联酋是你的第二故乡”。姜勋植与阿联酋实权人物、阿布扎比行政厅厅长哈勒敦•哈利法•阿尔•穆巴拉克经常通过即时通讯软件“WhatsApp”保持沟通。中东战事爆发后，姜勋植仍通过WhatsApp问候哈勒敦厅长，并访问阿联酋，对方表示“困难时的朋友才是真正的朋友”，促成了原油确保成果。● 被困霍尔木兹海峡韩国船舶 称“将通过国际合作推进通航”青瓦台在紧急经济形势点检会议中引入“实时红绿灯系统”，对涂料、计量垃圾袋、尿素水、水泥等约80种能源产品的供需情况进行监控。价格呈上涨趋势者标注为红色，一个月内上涨者为橙色，两至三个月内有上涨趋势者为黄色，无上涨者为蓝色。姜勋植表示：“一旦发现异常征兆，将全方位寻找替代供应来源和放宽管制方案”，“正全力以赴避免纸上谈兵。”姜勋植就目前被困霍尔木兹海峡的26艘韩国船舶表示：“以船员安全为最优先的前提，正综合考虑航运公司立场和国际合作格局，制定确保船舶安全通过海峡的方案。”他接着表示：“船员安全每天都在确认，被困在船内虽然令人憋闷，但截至目前没有出现任何问题。船内备有约两周的粮食和四周的医疗用品。”朴訓祥 tigermask@donga.com