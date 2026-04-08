停战还是扩战……美伊进入“倒计时”

美国总统特朗普在推迟对伊朗发电厂等民间基础设施的攻击时限的前一天当地时间6日警告称：“到明天（7日）晚上12点为止，伊朗的所有桥梁都有可能被夷为平地。”他当天在白宫举行的记者会上表示：“有可能使伊朗的所有发电站处于无法运转状态，烧掉、炸掉，将无法再使用。”5日，他把推迟攻击伊朗民间基础设施的时限从6日晚8时推迟到7日晚8时（以美国东部时间为准，韩国时间8日上午9时），推迟了一天。在确认这一消息的同时，他还提高威胁程度称，如果与伊朗无法达成协议，将立即展开集中攻击，在4小时内摧毁伊朗国内的主要民间设施。特别是，特朗普强调，推迟攻击的时限结束后，伊朗的主要基础设施将被夷为平地。他说：“明天晚上8点之前有时间。之后将不再留下桥梁和发电站。正如我所说，将是彻底的摧毁。”一旦攻击发电站等，将被认为不仅是对军事体系，也是让产业、通信、行政等国家运营瘫痪的措施。对此，伊朗反驳称：“这是陷入妄想的美国总统的无礼傲慢的言辞。”伊朗还表示，“如果一再对（我们的）民间目标进行攻击，我们的下一个攻击和报复作战阶段将展开更加强大、更广泛的打击”，预告将进行全方位报复。特朗普当天表示，与伊朗的谈判“进展顺利”，暗示了达成协议的可能性，但就在推迟攻击的前一天，双方就主要谈判焦点问的题立场差异很大。特别是对于重新开放伊朗封锁的霍尔木兹海峡，特朗普断然表示：“这是非常大的优先顺序。”相反，伊朗则要求制定新的《协议》，以确保霍尔木兹海峡的安全航行，坚持维持对海峡的控制。对于巴基斯坦等斡旋国提出的“先停战方案”，双方都没有直接表示接受。特朗普就停战建议评价说：“这是重要的进展。（但）还不够。”伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社当天报道说，伊朗向巴基斯坦表达了正式答复，内容不是停战，而是要求“完全、永久的停战”。双方如此针锋相对，可能是直到谈判时限结束为止，最大限度地提高谈判力的战略。但有人担心，如果找不到妥协点，将很难避免战争的激化和长期化。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com