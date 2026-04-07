特朗普再次推迟攻击时间……“美伊讨论停战45天”

美国政治媒体Axios当地时间5日报道说，美国和伊朗正在讨论第一阶段停战45天、第二阶段进行具体结束战争谈判的方案。另外，路透社6日报道说，双方从巴基斯坦方面接收了先就停战达成协议、再讨论停战问题分两个阶段谈判达成一致的斡旋方案。虽然美伊之间出现了为停战而展开讨论的动向，但双方对战争爆发后伊朗封锁的原油运输路线霍尔木兹海峡、伊朗的高浓缩铀的处理方式存在很大分歧，因此外界仍然分析认为很难达成实际协议。据悉，伊朗要求先在停战后并在第二阶段讨论敏感议题，并要求制定具体的防止战争再次发生的方案，而美国对此持否定态度。在这种情况下，美国总统特朗普5日在“真实社交”平台上就推迟攻击发电站等伊朗民间设施的时限表示：“美国东部时间周二（7日）晚上8点！”特朗普此前曾预告宽限至美国东部时间6日晚8时为，然而又延长了一天。他在同一天接受《华尔街日报》采访时也表示，“如果（伊朗）在周二（7日）晚上之前不采取任何措施，（美国）就不会留下任何发电站，也不会有挺立着的桥梁”，强调7日是谈判的最后期限。同一天，他在国会媒体《国会山》的采访中，当被问到“是否排除美军向伊朗投入地面部队”时回答说“不是”，暗示如果谈判失败，可能会投入地面部队。有人指出，特朗普如此一再延长对伊朗的攻击时间，是因为当初没有明确的战争目标，只设定了旨在向伊朗施压的时限。与拥有封锁霍尔木兹海峡等筹码的伊朗之间之前的谈判比预想的要难，这也被认为是延长时限的理由。不过也有分析认为，特朗普在推迟攻击时限即将结束之际再延长一天，是为了最大限度地强调谈判和达成协议。这可能是考虑到战争爆发后一直致力于攻击军事设施的美国如果攻击可能使伊朗产业、通信、行政等瘫痪的发电站，将会引发后续风暴。因为，美国必须承受国际社会对伊朗平民伤亡的谴责和违反国际法的争议。如果伊朗出于报复对海湾国家的民间基础设施等进行大规模攻击，核心友邦国的损失将增大，战争也将更加长期化。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com