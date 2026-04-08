上班路上的不文明驾驶，一分钟被查处6辆……司机“倒打一耙”

“我是绿灯的时候进来的，为什么只抓我？”7日上午8时20分许，在首尔市西大门区延世大学前三岔路的交叉路口，一名驾驶白色运动型多功能车（SUV）的60多岁男子在交管警察的手势下，将车移到路边停下，并抗议说：“是不是应该查处我前面和后面的车子？”该司机虽然是在信号灯变成红灯之前进入交叉路口，但当时已是堵塞到阻止其他方向道路通行的程度，因此属于“尾随进入”而被查处。司机不断表示冤枉，警察却给司机开出了4万韩元罚款的通知书。● 首尔全境相当于每分钟查处6辆汽车从当天上午8点开始，首尔警察厅在延世大学前的交叉路和松坡区新川出入口一带、瑞草区良才出入口一带等主要交叉路和专用道路的45处，对上班路尾随和插队进行了集中查处。当天，在延世大学前的交叉路口，由于尾随左转的轿车，其他方向的车道被堵住，经常出现公交车和出租车交织在一起的混乱场面。在离开良才出入口的道路上，还看到了想插队的车辆和不想被插的车辆发生争执的场面。执法民警手持警棍，在道路中央不停地用手指示，让违章车辆靠边。被查处的司机大部分都承认“跟着前面的车没看到信号”，但也有部分人抗议说，“我们也没办法，太过分了。我们没有违反信号吧?”从良才立交桥前往首尔方向左转车道时，一名被查处的高速巴士司机说：“从果川过来的直行车辆太多，要想左转，只能插队，这样查处对吗?如果不能插队，就得一整天停在路上。最近油价也很贵，一天赚17万韩元，如果被开了罚单，就没有钱落我身上了。”仅仅持续约1个小时的查处中，共查处358起，包括插队231起、尾随91起。相当于平均每分钟有6辆汽车违反交通法规。其中，被处以罚款等现场查处措施的违章车辆有243起，受到警告等劝导处理的有115起。● “插队、尾随，有发生二次事故的危险”当天的查处是首尔警察厅“首尔交通重新设计项目”的一环。从去年11月3日到今年3月30日的5个月里，因尾随、插队而被警方查处的车辆共23825辆，比去年同期的9953辆增加139.4%。专家们指出，尾随跟车或插队会阻止交通流动，引发其他交通事故，因此要加强查处。道路交通公团的交通事故分析系统显示，2024年共发生包括尾随和插队在内的1246起交叉路口违反事故，由此造成31人死亡和15069人受伤。首尔市立大学交通工学系教授李秀范（音）表示：“即使是为了防止发生二次事故的危险，也需要持续进行查处。”高真英记者、金多仁记者 goreal@donga.com、daout@donga.com