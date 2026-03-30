银行住房抵押贷款固定利率突破7%…“灵魂贷”一族叫苦不迭

随着国内银行住房抵押贷款的固定利率突破7%大关，所谓“灵魂贷”人群的利息负担正在加重。分析认为，这反映了国内外央行可能上调基准利率的预期已反映在作为贷款利率风向标的市场利率上。由于中东局势影响，油价飙升等因素加剧了物价上涨的担忧，各主要国家降息的预期正在减弱。● 住房抵押贷款固定利率时隔41个月突破7%据金融界29日消息，以KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协等五大商业银行27日为准，住房抵押贷款混合型固定利率为年4.410%至7.010%。这是自2022年10月以来时隔41个月，住房抵押贷款混合型利率首次超过7%。作为计算固定利率基准的银行债券利率飙升是主要因素。5年期银行债券利率从去年年末的3.499%升至本月27日的4.119%，上涨了0.620个百分点。尤其是在美国、以色列与伊朗的战争全面爆发后的上月末以来，银行债券利率上涨了0.547个百分点，同期住房抵押贷款混合型固定利率也上涨了0.310个百分点。随着贷款利率上升，无法偿还本金和利息的消费者也在增加。据韩国银行经济统计系统显示，今年1月全国住房抵押贷款拖欠率为0.29%，比去年12月的0.27%上升了0.02个百分点。问题在于市场利率短期内难以回落。因为中东局势长期化，人们对经济衰退和物价上涨同时出现的“滞胀”担忧加剧。为此，各主要国家央行已搁置降息基调，开始考虑冻结或加息方案。KB金融研究所经济研究中心所长李承勋（音）预测称，“如果未来高油价持续的时间比预期更长，主要央行可能会为应对通胀可能性而上调基准利率。特别是欧元区（使用欧元的21个国家）物价上涨放缓速度缓慢，且工资上涨压力大，加息时间可能早于美国。”● 下月起高价住房抵押贷款加点利率或将上调从下月开始，高价住房抵押贷款的加点利率也可能上调。这是因为发放大量高价住房抵押贷款的银行向住房金融信用保证基金缴纳的出资额负担将加重。银行可能将这一负担反映在加点利率上。今年1月金融当局讨论的住房金融信用保证基金出资率修订案将从下月1日起开始适用。金融机构需向住房金融信用保证基金缴纳住房抵押贷款、全租房贷款等住房相关贷款的出资额，此前的出资率是根据“贷款类型”差别征收的，但从下月起，计算标准将改为“贷款金额”。因此，发放超过4亿韩元高额贷款越多的银行，其出资额负担就越重。银行对高额住房抵押贷款的出资率提高，费用负担加重，预计对高额住房抵押贷款的审核将更加严格。银行界相关人士表示，“部分银行可能会出现将提高的出资率负担反映在加点利率上的动向。”专家建议，事实上市场利率上升期将持续，因此需要改变理财策略。他们解释称，有必要尽快偿还贷款，并增加存款产品或美元等相对安全资产的投资比重。姜禹锡记者 wskang@donga.com