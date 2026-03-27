美国法院追究“社交媒体上瘾”中科技大企的责任……正式讨论限额问题



美国法院25日判决，Meta、谷歌等企业运营上瘾性强大的社交媒体体系，给未成年人带来了精神损失，要求赔偿损失。美国另一家法院以Meta运营的脸书、“照片墙”“明知儿童性剥削却予以隐瞒”等为由，作出了数千亿韩元的损害赔偿判决。向掌握全球社交媒体市场的美国“科技大企”追究道德和法律责任的动向正在加速。



美国加利福尼亚州洛杉矶法院陪审团表示，接受提起诉讼的20岁女性的“从6岁开始使用油管（YouTube），9岁开始使用照片墙。两个平台的算法被设计成诱发上瘾，即使想停止使用也无法停止”的主张，判决Meta和谷歌共赔偿600万美元（约90亿韩元）。该女性一直主张，两个平台的“点赞”和“通知”功能、改变外貌的“过滤器”功能引发了上瘾性。这是美国法院首次认定为获取利润而制造“上瘾性算法”的企业负有责任。此前，新墨西哥州陪审团判定Meta在儿童淫秽物共享等方面未能保护儿童为由提起诉讼的州政府胜诉，并做出了Meta赔偿3.75亿美元（约5600亿韩元）的判决。



在社交媒体的弊端、通过社交媒体流通的非法作品问题上，韩国也绝对不能自由。去年68%的韩国青少年使用社交媒体，特别是10-19周岁的青少年中40.1%属于“智能手机过度依赖危险群体”。据说，他们比其他青少年经历了严重的忧郁感、不安感。正如“N号房事件”所暴露的那样，利用海外社交媒体进行儿童性剥削物交易、将周边人物的脸合成淫秽物的“深度伪造（Deep Fake）”犯罪也层出不穷。



不仅是美国法院，世界各国都在制定对策。去年12月，澳大利亚切断了未满16岁的青少年的社交媒体账号，在欧洲，法国、英国等十多个国家正在讨论实施类似的法律。但是在韩国，广播媒体通信委员会只有在上半年内出台对策的时间表，连具体的政策方向都没有提出。



即使美国科技巨头出现问题，韩国政府也难以进行制裁。还要考虑与非常照顾本国企业的美国政府发生贸易矛盾的可能性。即便如此，没有比在有害环境中保护我们青少年的精神健康更重要的事情了。应该配合美国法院接连作出的有关科技大企的判决、欧盟等的动向，正式开始讨论。

