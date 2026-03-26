“卡塔尔宣布液化天然气遭遇不可抗力”……要重新制定能源中长期计划



据外媒报道，占世界液化天然气供应20%的卡塔尔国营能源企业——卡塔尔能源就与韩国、中国、意大利、比利时等主要液化天然气进口国签订的长期供应合同宣布“不可抗力”。宣布不可抗力是在战争或自然灾害等无法正常履行合同时，为了避免赔偿等法律责任，提前告知的措施。



卡塔尔最近因伊朗的导弹和无人机攻击，北部拉斯拉潘产业城市内的2处液化天然气生产设备和1处天然气液化燃料设施遭受损失。据悉，此次攻击破坏了卡塔尔约17%的液化天然气出口能力。如果卡塔尔正式宣布不可抗力，液化天然气交货义务将被推迟。随着世界20%的液化天然气进出的霍尔木兹海峡瘫痪，卡塔尔中断供应的双重不利因素将成为现实。



青瓦台就卡塔尔宣布液化天然气供应遭遇不可抗力表示：“尚未正式决定。考虑到卡塔尔产进口出现差池的可能性，正在采取应对措施。”韩国从卡塔尔进口的液化天然气约占15%。要依靠澳大利亚、马来西亚、美国等非中东液化天然气出口国，按照计划顺利完成进口源头多元化的工作。



问题是，在高油价导致物价上涨压力增大的情况下，卡塔尔中断供应有可能导致其他地区液化天然气价格的连锁价格暴涨。液化天然气占国内能源消费的20%、电力生产的28%。如果液化天然气价格上涨，电力生产单价也会上涨。因此，提前启动正在整顿中的10座核电站，推迟关闭煤炭发电站的时间等紧急对策将不可避免。



取暖、炊事等国内家庭用能源的一半是液化天然气。据说，如果将取暖温度降低1°C，就可以减少约7%的能量。在采取减少取暖或热水使用的能源节约对策的同时，要迅速编制补充预算，必要时应减轻低收入层或个体户的城市煤气上涨负担。液化天然气还用于生产化肥原料尿素，其价格暴涨有可能导致化肥和粮食价格上涨，对此也要做好准备。



有预测称，卡塔尔需要3-5年时间才能恢复因伊朗攻击而受损的液化天然气生产及出口设施。应该假设卡塔尔液化天然气供应全面中断的“卡塔尔归零”状况长期化，周密地制定中长期能源供需对策。

