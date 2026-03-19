同盟国不愿派兵、美国反恐负责人反战……特朗普四面楚歌

美国总统特朗普（照片）当地时间17日表示：“我们不再需要、也不想得到北大西洋公约组织（北约）成员国的援助。日本、澳大利亚、韩国也一样。”特朗普在14日、15日两天要求韩国、中国、日本、英国、法国等世界主要国家参与护卫中东产原油的核心运输通道霍尔木兹海峡的行动。特别是，他在16日还强调驻扎在韩国、日本、德国的美军和他们的安保贡献，对这些国家派兵施加压力。但是，收到“派兵申请书”的大部分国家拒绝参加或没有明确表明意向，特朗普因此露骨地表现出了不满情绪。特朗普当天在“真实社交”平台上表示，“从大部分北约盟国那里接到了不想参与的通报”，并声称“也不希望得到以欧洲盟国为中心的北约以及韩国等亚洲盟国的帮助”。同一天，他在华盛顿白宫与爱尔兰总理马丁举行首脑会谈时也表示：“北约犯下了非常愚蠢的错误。我们不需要帮助。”特别是，特朗普针对北约表示：“当他们不愿帮助我们时，这是必须考虑的问题。我（帮助北约的）决定可不需要议会。”分析认为，这是在暗示今后美国将重新调整驻北约美军的规模和作用，并施压要求增加国防开支等。不过，同一天，美国国家反恐中心主任乔·肯特表示，“无法支持与伊朗的战争。伊朗没有对我国造成迫在眉睫的威胁”，并突然宣布辞职。随着战争长期化，国内外舆论恶化、伊朗的强烈反击、同盟拒绝派兵，如今连特朗普政府内部也出现了分裂。有分析认为，围绕与伊朗的战争，特朗普的负担将继续加重。华盛顿=常驻记者申晋宇、纽约=常驻记者 林宇善 niceshin@donga.com、imsun@donga.com