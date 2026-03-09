韩国吸毒成瘾患者中六成是二三十岁人群

韩国吸毒成瘾者在最近4年内增至1.5倍，超过800人。吸毒成瘾者多数是20-30多岁的青年层。据健康保险审查评价院8日发行的《2025年生活中的疾病、诊疗行为统计》显示，吸毒成瘾者人数从2020年的557人增至2022年的713人，2024年增至828人。吸毒患者是指因使用增加中枢神经系统活动的可卡因、苯丙胺等兴奋剂、导致中枢神经系统选择性下降的海洛因、吗啡等鸦片类、大麻等导致精神、行动障碍的患者。从年龄段来看，20-30岁青年群体最多。20多岁患者从2020年的115人增至2024年的272人，增加24.4%，30多岁患者为112人，增加17.2%。以2024年为基准，全体患者的61.0%是20-30多岁。患者人数增加最多的年龄段是十多岁群体，从2020年的9人增加到2024年的28人，增加32.8%。其余年龄段在2024年患者人数比2020年减少或与2020年相似。专家们担心，以年轻人为中心的吸毒者正在增加。据去年受国立精神健康中心委托，天主教大学产学合作团研究团队进行的《毒品类上瘾者实态调查设计研究》显示，去年2月至3月，对29名毒品类使用者进行深入调查的结果显示，首次使用毒品的年龄层中，20多岁人群占58.6%。从性别来看，男性是女性的两倍以上。以2024年为基准，男性患者为606名，女性为266名。但女性的增加趋势比男性更猛。男性患者从2020年的427人增至2024年的606人，增加41.9%，但女性患者从同期的164人增加到266人，增加62.2%。毒品引起的诊疗费从2020年的5亿韩元增至2024年的10亿韩元，翻了一番。健康保险审查评价院警告说：“代表性的毒品冰毒不仅具有被害妄想、幻听、幻视，还具有严重的冲动攻击性，海洛因等鸦片类毒品在急性中毒状态下会因呼吸麻痹而死亡。瘾性药物会诱发重症忧郁、不安等，严重时还会诱发永久性的精神病或痴呆症。”赵有罗记者 jyr0101@donga.com