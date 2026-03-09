伊朗总统称“对攻击海湾国家道歉”，数小时后又对巴林和阿联酋等进行攻击

伊朗总统佩泽希齐扬当地时间7日在国家电视台发表演讲时表示：“（最高领导人去世后成立的）临时领导人委员会决定，只要邻近（海湾）国家不攻击伊朗，我们就停止对他们的攻击。我个人向受到伊朗攻击的邻国道歉。”分析认为，这一措施是为了安抚从2月28日开始的美国以色列和伊朗之间的战争过程中，因伊朗的导弹和无人机攻击，在石油和天然气相关基础设施等方面遭受巨大损失的海湾国家的愤怒，并切断报复攻击的可能性。但是，在佩泽希齐扬宣布停止攻击后的几个小时后，伊朗伊斯兰革命卫队继续对巴林和阿联酋等国发动攻击。对此，海湾国家强烈反对，表示将考虑对伊朗进行报复。有分析认为，伊朗最高领导人哈梅内伊去世后，伊朗领导层内部相对柔和的佩泽希齐扬方面和强硬派革命卫队之间的裂痕正在扩大。巴林内政部当天表示，伊朗的攻击导致首都麦纳麦的住宅被着火。阿联酋的迪拜也遭到伊朗的导弹和无人机攻击。据路透社报道，在此过程中，被拦截的导弹和无人机残骸砸中车辆，导致一名亚裔司机死亡。卡塔尔和科威特也接连遭到伊朗的导弹和无人机攻击。革命卫队声称，为了报复伊朗境内淡水化工厂受袭，向巴林境内的朱拜尔美军基地发射了导弹。伊朗临时领导人委员会的另一名成员、司法机构首领摩西尼耶杰也表示，伊朗的应对策略没有改变。摩西尼耶杰表示：“地区部分国家的地形正在落入敌人手中，用于对我们的攻击，我们将继续对这些目标进行强化攻击。”伊朗外长阿拉格奇也发表声明称，“佩泽希齐扬总统虽然对缓和地区紧张局势持开放态度，但美国总统特朗普因没有理解我们的力量、决心和意图而当即置之不理”，把攻击海湾国家的责任推给了美国。随着伊朗空袭的持续，海湾国家再次强调了报复的可能性。卡塔尔埃米尔塔米姆表示：“为了保护本国的安全、主权和国家利益，将毫不犹豫地采取一切必要措施。”柳根亨 noel@donga.com