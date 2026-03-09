“为省油费”加油券二手交易乃至拼车招募

随着韩国国内油价上涨导致加油费负担加重，网络二手交易平台上甚至出现了以低于面值的价格出售加油券的交易。为了节省上下班费用而考虑拼车的情况也在增加。8日，在网络二手交易平台“胡萝卜市场”上，一则出售价值7万韩元加油券、售价6.3万韩元的帖子发布一小时后便完成了交易。发帖人余某（28岁）表示：“油价大幅上涨，减少了用车，所以把之前买的加油券卖掉了。”也有人干脆开始囤积加油券。据称，5日在“闪电市场”发布希望购买用于长途上下班的加油券的金某（26岁），三天内从两名卖家处购得了加油券。金某表示：“油费涨了很多，想尽可能节省一点”，“也在考虑购买电动汽车。”只能在特定加油站使用的预付型“加油保管证”的交易帖子也接连出现。7日在“闪电市场”上，一则出售价值21万韩元、只能在首尔铜雀区某加油站使用的“加油保管证”、售价18万韩元的帖子，仅一天预约就截止了。将加油券作为礼物赠送的情况也在增加。在“KakaoTalk 送礼”中可赠送的“S-Oil加油券”使用后记中，接连出现“最近油费负担重，能毫无负担地加满油”“作为生日礼物很实用”等反应。网络上也有人吐露拼车烦恼。7日，某Naver咖啡社区用户称：“有了请求我（电动汽车车主）提供拼车的同事。”另一位用户写道：“最近油价涨得太厉害，很害怕，正在考虑和公司位置相近的弟弟/妹妹拼车。”郑东镇记者、高真荣记者 haedoji@donga.com