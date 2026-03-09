BTS新歌《阿里郎》预存突破400万次

时隔约四年回归的防弹少年团（BTS）的新专辑在全球音源平台Spotify上的“预保存”次数突破了400万次。据所属公司Big-Hit Music 8日消息，BTS将于20日下午1点公开的第五张正规专辑《阿里郎ARIRANG》，在开启预存两天内突破100万次后，目前已超过400万次。Big-Hit Music表示：“关注在剩下的两周内，预存数值会上升到何种程度。”《阿里郎》在此前4日的Spotify“倒计时榜单全球榜”上占据榜首，连续七周保持第一。该榜单是统计即将发行的专辑和单曲预存次数的榜单。BTS将于《阿里郎》发行次日即21日晚8点，在首尔光化门广场举行“BTS回归Live：ARIRANG”。此前公开的预告视频中，包含了过去演唱会现场响起的BTS粉丝俱乐部“ARMY”的欢呼声以及以景福宫为背景的七名成员的身影，提升了期待感。此外，BLACKPINK时隔三年五个月推出的第三张迷你专辑《DEADLINE》也获得全球人气。《DEADLINE》在38个地区的iTunes专辑榜上获得第一名。主打歌《GO》的MV公开后即登上YouTube全球趋势第一名和“24小时内观看最多视频”榜单。在英国官方榜单上也取得了良好开局。据当地时间6日英国官方榜单消息，《DEADLINE》在专辑百强榜中位列第11名。《GO》也在单曲榜百强榜中位列第44名。美国音乐专业杂志《滚石》好评称：“BLACKPINK回到了全盛期”，“四位成员积累的个性鲜明展现的同时，以BLACKPINK特有的方式彰显了存在感。”《公告牌》评价《GO》称：“这是专辑最佳歌曲，也是真正代表她们的歌曲。”