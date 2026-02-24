“关税违法”裁决致韩国综指盘中触及5900点

随着美国关税相关不确定性的减少，韩国综合股价指数（KOSPI）史上首次在盘中突破5900点大关。得益于此番半导体繁荣，有预测认为今年KOSPI最高可能涨至8000点。23日，KOSPI指数较前一交易日上涨0.65%，收于5846.09点，以收盘价为准再次刷新历史最高纪录。当天KOSPI以5903.11点开盘，盘中一度飙升至5931.86点，首次站上5900点关口。不过，由于当天外国投资者和机构投资者分别净抛售1.09万亿韩元和1400亿韩元，进行获利了结，回吐了部分涨幅。个人投资者则净买入1.08万亿韩元。分析认为，美国联邦最高法院于当地时间20日裁定，唐纳德•特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收互惠关税属于违法，这一判决对投资心理产生了积极影响。虽然特朗普总统表示将动用《贸易法》第122条，表明征收15%关税的方针，但这并未对韩国股市构成利空。三星电子（+1.53%）、现代汽车（+2.75%）、HD现代电气（+5.54%）等半导体、汽车、电力设备企业，这些出口占销售额比重较大的公司股价表现强势。市场判断，这可能是由于认为当前环境对韩国出口企业有利。另一方面，日本野村证券于当天发布报告，将今年KOSPI的目标点位上调至7500至8000点。报告认为，内存半导体繁荣、稳固的军工业绩以及物理人工智能（Physical AI）的价值重估等因素将对KOSPI产生积极影响。据金融投资企业FnGuide统计，24家证券公司对三星电子和SK海力士今年营业利润的预期平均值分别为167万亿韩元和143万亿韩元。而一个月前，这两家公司的平均营业利润预期还分别为120万亿韩元和98万亿韩元，随着内存价格上升，预期值也迅速攀升。洪锡浩记者 will@donga.com