“杀人、爆炸”威胁致警方白跑一趟…威胁“调查黄金时间”

据统计，从2023年7月“新林站杀人预告”事件后至今年2月，因针对不特定多数的虚假公共威胁相关犯罪，如杀人预告或爆炸威胁等，累计动员的警力至少达2500余人，由此造成的损失金额至少达2.4065亿韩元。这一数字仅限于警方已对嫌疑人提起民事诉讼或正在准备提起诉讼的案件，若加上其余普通案件，因应对威胁相关犯罪而浪费的警力资源恐将进一步扩大。据警察厅23日消息，目前警方已提起或正在准备提起民事诉讼的公共威胁等相关犯罪案件共计9起，包括2023年的新林站杀人预告（7月）、济州机场等爆炸威胁（8月），以及去年9月至10月针对仁川大仁高中等全国连锁爆炸威胁事件。仅警方估算的因出动警力、搜索爆炸物等投入的人工费、油费等损失金额就达2.4065亿韩元。截至目前估算的投入警力，仅新林站事件（703人）、济州机场爆炸威胁（571人）、去年新世界百货商店爆炸预告（263人）等9起案件中的6起，总计就已达2563人。警方相关人士表示：“一旦接到爆炸申报，不仅要调动附近警力，甚至要出动特警队。这必然会对犯罪预防、事故处理等民生安全的‘黄金时间’造成影响。”警方之所以转向对公共威胁嫌疑人采取强硬应对方针，是因为与市民安全直接相关的治安真空担忧持续加剧。警方追究嫌疑人责任的民事诉讼案件数量，2023年至2024年两年间仅有4起，但去年一年就达5起。这表明，与以往仅对动员警力多、损失金额大的案件提起诉讼不同，一线部门正积极要求损害赔偿。东国大学警察行政学系教授林埈泰（音）表示：“应引入惩罚性损害赔偿制度，让其承担损失额3倍以上的赔偿，以此敲响警钟，减少虚假申报相关犯罪，这样才能减少警力浪费反复出现的恶性循环。”田南赫记者 forward@donga.com