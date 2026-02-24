检察-警察-消防-山林-海警厅长同时空缺……“民生安全”没有漏洞吗？



随着山林厅长金仁浩因醉酒驾驶被撤换，检察总长、警察厅长、消防厅长、山林厅长、海洋警察厅长同时空缺。检察机关在去年7月前检察总长沈佑正辞职后，经过前总长卢万锡代理，具滋贤代理总长的"代理体制"仍在继续。警察厅长一职自前厅长赵志浩因参与12月3日非法戒严而被弹劾后，一直由警察厅次长代理，已有1年零2个多月。前消防厅长许锡坤去年9月因涉嫌参与非法戒严接受调查，并被解除了职务。前海警厅长金容镇因海警殉职事件表明了辞意。



负责治安和灾难的这些机关的首长职位空缺不是一件可以小觑的事情。在代理体制下，稳定的组织管理是首要任务，人事、预算执行也处于最低限度。当然，气氛会变得尴尬，难以致力于先发制人的灾难应对和犯罪预防。消防厅和山林厅正在艰难应对干燥的冬季天气中全国各地发生的火灾。负责查处中国渔船非法捕捞等外交敏感业务的海警也缺乏领导能力。



更严重的是，这些机关的领导层空缺有可能长期化。警察厅不仅厅长空缺，而且最近“尊重宪法政府革新工作组”要求严惩的市、道警察厅长多数被解除了职务。等到检察机关摘掉招牌的10月，随着重大犯罪调查厅、公诉厅的成立，检方和警察组织必须重新组建一个集合式组织。新设立的调查机关首长们很有可能经过人事听证会，因此完全具备领导能力需要相当长的时间。有分析认为，消防厅长、山林厅长、海警厅长也可能在地方选举以后才被任命。



如果负责灾难应对和维持治安的这些机关的危机应对能力减弱，其损失将直接关系到国民的生命。在首长空缺导致组织松散的情况下，人们担心稍有不慎就会发生大型事故。纠正“12月3日非法戒严”这一历史性倒退固然重要，但尽快收拾混乱局面、稳定民生也是政府的重要责任。应尽快进行与民生直接相关的这些机构的人事安排。

