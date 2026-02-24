韩美安保合作受到“关税违法”风暴影响……美国磋商团搁置访韩计划

据悉，在美国联邦最高法院对美国总统特朗普征收对等关税作出违法判决的情况下，美国磋商团为建造核动力潜艇等韩美安保协议后续措施而访韩的计划宣告暂停。韩国政府高层消息灵通人士23日表示：“美方安保磋商团访韩可能需要更长的时间。美国的氛围是，在关税判决解除之前，推迟安保磋商。”另一名政府消息灵通人士也表示：“美国仍然没有确定安保磋商团的构成和日程，整体上处于观望状态。”以白宫国家安全委员会负责东亚事务的首席局长艾凡·卡纳帕西（高级助理）为代表，由国务院、国防部、能源部等核潜艇和核能浓缩、再处理、造船合作相关部门负责人组成的美方磋商团的访韩日程被推迟。韩国外交部此前曾表示：“美方表示，将以2月份为目标，为（代表团）尽快访韩而努力。”据悉，为韩美高层沟通而推进的韩美外交、国防部长“2+2”会谈也因美方原因而告吹。韩国外交部长赵显和国防部长安圭伯25日为举行韩加外长、防长“2+2”会谈访问加拿大之前，曾推动在美国华盛顿举行韩美“2+2”会谈，但因美方日程问题未能举行。在这种情况下，韩国外交部外交战略情报本部长郑然斗将于24日至27日访美，与美国国务院政治事务副国务卿艾莉森·胡克等就韩美合作框架协议和韩半岛问题交换意见。申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com