徐贤：如今又迷上小提琴 “被林奫灿的演奏所震撼，再次爱上古典乐”

“我最看重并一直秉持的心态就是‘真诚’。虽然技艺尚显生疏，但热爱音乐的心意和对待音乐的态度，比任何人都要真挚。”女子组合少女时代成员兼演员徐贤（本名徐珠贤，35岁）以小提琴演奏家的身份开始了新的挑战。她将于下月13日在首尔松坡区的乐天音乐厅，与业余管弦乐团索尔爱乐乐团一同登上第八届定期演奏会的舞台。演奏曲目为意大利作曲家维托里奥•蒙蒂的《查尔达什舞曲》。徐贤表示：“这场演出是热爱音乐的业余人士汇聚一堂，共同打造的纯粹庆典。”徐贤的这次古典乐协奏演出引发关注，是因为距离她去年8月开始学习小提琴仅约7个月，就将登上正式舞台。据悉，她小学时曾学过约4年小提琴，且母亲经营钢琴学院，因此对古典音乐颇为熟悉。之后因专注于少女时代活动而远离了乐器，但大约两年前接触到钢琴家林奫灿的演奏后，再次深深迷上古典乐。“对于曾是只知工作、一味向前冲的‘工作狂’的我而言，他的演奏是让我回顾自身的冲击，也是一次战栗。”徐贤提及林奫灿在范•克莱本国际钢琴比赛上演奏的拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲和李斯特的超技练习曲，说道：“他在舞台上完全沉浸于音乐的样子，让我感受到难以言喻的惊叹。”她表示，那次经历之后，古典乐“超越了单纯的欣赏，成为带给我最深慰藉的存在”。此次协奏的契机源于指导她的小提琴家金贤正的提议。徐贤说：“老师说，这场音乐会的主角并非专业人士，而是热爱音乐的业余爱好者们，我作为协奏者登台非常契合演出宗旨，这给了我勇气。我想人生中这样宝贵的机会不知何时还会再有，与其畏缩不前，不如加倍练习去挑战，于是欣然接受了挑战。”源自匈牙利民间舞曲的《查尔达什舞曲》是一首以快速技巧见长的曲子。徐贤解释说：“这对我来说是人生中一次巨大的挑战，没有勇气根本无法驾驭这首曲子。它的魅力在于，不放过人类的每一种情感，将其层层堆叠，最终释放出的那种力量。”目前，她每天投入近10个小时练习。尽管韧带曾因过度练习而受损，但她通过练习30分钟就休息等方式，努力提高训练质量。“其实每时每刻都会遇到瓶颈。手不听从心的指挥，要重现脑海中想象的声音真的非常困难。但是，看到自己比昨天哪怕只有一点点的进步，就能获得力量。我似乎比以前能更快地察觉到这个孩子（小提琴）需要什么，想要发出怎样的声音了。”本次演出的全部收益将捐赠给残疾人管弦乐团。徐贤表示：“希望通过音乐感受到的幸福与热情，以及对待音乐的所有赤诚之心，都能传达给观众。因为人生只有一次，我希望在每个瞬间都不留遗憾，对自己热爱的事物倾注全部真心。”史智媛记者 4g1@donga.com