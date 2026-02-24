金正恩再次被推举为总书记……朝鲜：“现在糖果和子弹都要有”

朝鲜国务委员长金正恩在劳动党第九次党代会上再次被推举为党最高职务的总书记。有分析认为，在党代会上，从执政初期起力挺金正恩的元老集团退出中央委员等，通过大规模的人事改革，正式进入了新的“金正恩时代”。据朝鲜中央通讯社等媒体23日报道，朝鲜在前一天（22日）举行的第九次党代会第四次会议上推举金正恩为总书记，并评价称，“为了将朝鲜人民军最精锐化、强军化，精力充沛地领导了事业，可以主动应对任何侵略威胁，为任何形式的战争都做好了万全准备，建设了革命武装力量。”党中央书记李日焕在推举总书记的提议书中表示：“现在已经到了无需讨论是国防先导还是经济先导问题的时代。我国人民曾经认为即使没有糖果也要先有子弹的信念，现在升华为‘糖果和子弹都要有，只要我们下定决心，什么都能制造出来’的自信感。”这一表述全面展示了老一辈领导人金日成主席、金正日国防委员长未能完成的国防和经济并进成果等“金正恩时代”的业绩。对于金正恩再次被推举为总书记一事，韩国统一部发言人尹民浩23日在新闻发布会上评价道：“这可以看作是强化了金正恩委员长的地位。”构成朝鲜核心权力的劳动党中央委员和候补委员也进行了大换血。作为“游击队二世”的代表人士，一直受到朝鲜权力排名第二待遇的最高人民会议常任委员长崔龙海没有被列入中央委员名单。除崔龙海外，军方元老级人物、劳动党书记朴正天和另一名游击队第二代党民防委部长吴一正、负责对南事务的劳动党顾问金英哲、劳动党第十局部长李善权等也全部从中央委员职位上退了下来。取而代之的是，金正恩把自己亲自提拔的新人物充实了党中央委员会。2019年朝美谈判破裂后接替金英哲担任统一战线部长的张金哲被列入中央委员。不过，朝鲜尚未公开是否在党章中明文规定了“敌对两国”。韩国统一研究院高级研究委员洪民（音）分析称：“‘老后卫’们退了场，相比对元老的礼遇，以实务型忠诚派为中心展开人员构成是为了同时确保推进力和紧张感的高度统治战略。”随着党代会结束，预计在一两天内在平壤金日成广场举行大规模阅兵式。韩国军方分析认士认为，可能会动用安装在金正恩公开的“朝鲜版弹道导弹核潜艇”上的新型多弹头潜射弹道导弹等。申나리 journari@donga.com