三星SDI-美国研究团队 破解锂金属电池商用化难题

由三星SDI主导的韩美联合研究团队，成功开发出提升被称为“新一代电池”的锂金属电池寿命和安全性的技术。三星SDI于23日宣布，通过与美国哥伦比亚大学的产学合作，成功研发出一种可应用于锂金属电池的新型电解质组合物。锂金属电池的能量密度约为现有三元（NCM）锂电池的1.6倍。因其能在狭小空间内储存大量能量，可用于可穿戴设备等，被视为核心技术之一。然而，锂金属电池在重复数十次充放电后寿命即告终结，此前在商业化方面一直存在制约。三星SDI与哥伦比亚大学联合研究团队采用“凝胶聚合物电解质”，成功有效抑制了被视为影响锂金属电池性能的主要因素的“枝晶”。枝晶是电池充电或使用时，部分在正负极间移动的锂离子未能正常移动而积累形成的锋利刺状物质。枝晶大量堆积会损坏隔膜，引发火灾风险，同时也会缩短电池寿命。研究团队通过应用凝胶形态的聚合物电解质解决了这一问题。相较于传统液态电解质，密度更高的凝胶形态电解质能从物理上抑制枝晶形成，并降低火灾风险。相关论文已发表在能源领域权威期刊《焦耳》的最新一期上。三星SDI研究所所长朱勇洛（副社长）表示：“这篇论文的重大意义在于，锂金属电池的安全性改善技术在学术上得到了验证。”哥伦比亚大学教授袁洋表示：“这项研究将使新一代电池的商业化更近一步。”朴钟敏记者 blick@donga.com