美国最高法院阻止挥动“关税之剑”，特朗普“新征15%替代关税”

美国联邦最高法院当地时间20日判决，美国总统特朗普根据《国际紧急经济权力法》，从去年4月起面向全世界征收对等关税，以及以毒品类芬太尼流入为由对中国、墨西哥、加拿大征收的关税，是违法的。随后，特朗普总统立即以《贸易法》第122条为依据，向全世界征收10%的替代关税，并于21日将其上调至15%。有评价认为，虽然特朗普试图通过其他行政措施维持关税征收效果，但最高法院正面阻止了他一直被认为是核心政策的关税政策，其通商战略从根基上开始动摇。联邦大法官们在当天的判决中明确表示：“1977年制定的国际紧急经济权力法没有赋予并非议会的总统对交易对象国的商品征收广泛进口关税的权限。”判决指出：“特朗普主张单方面征收数量、期限、范围无限制的关税的巨大权限。但要想行使这种权限，必须得到议会的批准。”终身职的9名大法官中有6人认为对等关税违法。6人中包括约翰·罗伯茨，还有特朗普第一次执政时任命的尼尔·戈瑟奇和艾米·巴雷特等3名保守倾向的大法官。特朗普对此表示强烈反对。他在判决出来后立即在白宫记者会上强烈谴责大法官们说：“因为最高法院的判决，多年来剥削我们的其他国家正在欢呼欢呼雀跃。”他还表示，将征收10%的替代关税。21日，他又通过“真实社交”平台表示，将“立即上调”替代关税至15%。《贸易法》第122条规定，以消除美国的贸易赤字为目的，最多可征收15%的关税，最多可征收150天，特朗普就是根据这一法律，决定征收最大值的关税。青瓦台22日就美国最高法院判决对等关税违法表示，去年11月《关于韩美战略投资的谅解备忘录》的执行不会改变。青瓦台认为，在最高法院判决动摇美国关税政策根基的情况下，没有必要刺激美国。青瓦台高层人士表示：“在美国联邦最高法院的判决使得特朗普政府陷入困境的认知下，情况可能变得更加复杂。（重新谈判）看起来应该很难。“青瓦台继前一天在国家安保室长魏圣洛和总统政策室长金容范的主持下召集有关部门人士就对美通商悬案举行会议之后，当天又召开了”关税相关通商悬案检查会议”。华盛顿=常驻记者申晋宇、尹多彬记者 niceshin@donga.com、empty@donga.com