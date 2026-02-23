车俊焕-李海仁 “K文化”倾倒米兰

伴随着国乐人宋素喜演唱的《Not a Dream》旋律，“花滑王子”车俊焕（25岁）开始划过冰面。他身着白色上衣与黑色长裤，面带浅笑立于银盘之上，通过干净利落的三周跳、接续步和旋转动作，诠释着自由的灵魂。22日，在2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会花样滑冰表演滑举行的意大利米兰冰上竞技场。作为表演滑第二幕第四位出场的车俊焕，以细腻而抒情的表演抓住了观众的心。这是继2018平昌冬奥会后，时隔八年再次登上奥运表演滑舞台的车俊焕表示：“起初开始学习滑冰时，就被‘自由’的魅力所吸引。我想向大家展示我自由滑冰的模样。”车俊焕在本届大赛花滑男单项目中共获得总分273.92分，位列第四。虽以0.98分之差惜败于获得铜牌的日本选手佐藤骏（22岁），未能摘牌，但继2022年北京冬奥会取得第五名之后，再次刷新了韩国男单花滑的奥运最好成绩。正如歌词“越过云彩的尽头 并非梦想/是我的日子 正到来”所唱，将自身故事融入当日表演的车俊焕，在表演滑结束后表示：“因为不曾放弃，所以没有遗憾。倾尽了所有，所以愉快地结束了自己的第三届奥运会。”出战女单项目的李海仁（21岁）则化身为奈飞（Netflix）动画《K-Pop：猎魔女团》中的K-Pop偶像“狮子男孩”。李海仁在第三幕第五位登场，她头戴黑色斗笠、身穿传统袍服、手持扇子，完美演绎了“阴间使者”的形象。通过融入动感编舞的欢快表演，尽情展现了K-Pop的魅力。在自己首届奥运会上便以赛季最高分（总分210.56分）获得女单第八名的李海仁表示：“非常有趣，是难忘的瞬间。能为许多人带去幸福，我感到很高兴。”作为男单项目有力金牌候选备受瞩目，但因跳跃接连失误而未能登上领奖台的“四周跳之神”伊利亚•马里宁（22岁•美国），在表演中展示了后外点冰四周跳以及成为他标志的后空翻，赢得了现场观众的热烈掌声。赵英宇记者、米兰=任宝美记者 jero@donga.com、bom@donga.com