能立即识别凶器……“无人机-人工智能相机”巡查车巡视首尔

搭载无人机和人工智能摄像头的尖端巡逻车（照片）将于4月投入首尔街头。警方计划通过试运行，将连接空中和地面的尖端监视网正式应用到城市巡查中。首尔警察厅22日表示，将从4月起在机动巡逻二队上试运营“人工智能·无人机巡逻车”1号。机动巡逻二队管辖江西、阳川、九老、永登浦、衿川、铜雀区等首尔西南地区。据警方透露，从新型巡逻车车顶出击的无人机是填补地面死角的核心战斗力。无人机搭载的90倍变焦镜头和热成像摄像机可以精密识别人和车辆等。警方此前只用于搜索失踪者、救助自杀危险者、应对恐怖袭击等用途，但随着2024年修订的《个人信息保护法》的实施，也可以用于治安目的。人工智能相机的探测能力也是主要功能。人工智能会实时分析用安装在车辆前面和两侧的3台摄像机拍摄的影像，识别人群中携带凶器的人员或火灾引起的烟雾等。还具有输入“背书包的人”等具体条件找出对象的追踪功能，可用于抓捕逃犯。首先在西南地区部署新型巡逻车是考虑到该地区的治安需求而采取的措施。据警方透露，从去年1月到10月，在公共场所携带、使用凶器的犯罪共237件中，永登浦区（23件）、九老区（15件）、衿川区（13件）、江西区（12件）等多数集中在西南地区。警方计划分析示范运营中收集的犯罪数据，今后通过功能升级，讨论扩大无人机巡查范围。这种“无人机巡查”在海外也正式开始使用。英国伦敦警方从去年10月开始引进“无人机最优先应对（DFR）”系统，在接到报警后2分钟内紧急派遣无人机，先发制人地阻止犯罪。首尔厅人士表示：“今后，不仅是异常动机犯罪，还可以更精密地探测火灾或人群密集等多种危险情况，并起到预防的效果。”郑瑞永记者 cero@donga.com