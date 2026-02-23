

“倘若他以失败而非成功为目标，并如期失败，那么这次失败将成为他人生中首次体验的成功。”——安圭哲《不败之法》



人们在被统称为“失败”的诸种现象面前，可曾有过片刻的自由？我自己又是否曾享受过哪怕一次“失败”？作为一个向来追求极度平和心态的人，这句话于我而言，仿佛来自遥远天际。因为我总是选择在峰谷与谷底之间那温吞的地带生活。行走在既不耀眼夺目，亦非全然黯淡的道路上，试图感受人生的多姿多彩。回首想来，那不过是我的傲慢罢了。



近来，媒体常以“回避型人格（Avoidant）”和“安全型人格（Secure）”的概念来解释生活态度。将那些在需要直面状况时选择退后一步以减少情绪消耗的倾向称为“回避型”，而将在承认自身不安的同时透明地面对状况的态度称为“安全型”。我们虽常将安全型人格视为一种理想标准，但我认为，任何一种方式都无绝对的对错之分。重要的并非选择了何种态度，而在于我们多大程度上允许失败存在于自己的人生之中。



因失败反而体验到不败的悖论。若众多失败汇聚成巨大的圆，我们或许将直面一个最为朴素而又完整的世界。无论偏离至哪条道路，终将再次相连，各处竖立的路标将为我们指引另一个方向。与其执著于当下选择完美结果，或许，将时而滑倒、时而偏离的过程也接纳为人生的目标，也未尝不可。今日的偏离，或许终将引领我抵达正确的位置。

