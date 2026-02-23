三星电子时隔一年重夺“DRAM全球王座”

三星电子凭借业界最强的半导体生产能力，时隔一年重返全球DRAM（动态随机存取存储器）市场销售额第一的宝座。据市场调查机构奥姆迪亚22日数据显示，去年第四季度（10至12月），三星电子DRAM销售额环比增长40.6%，达191.56亿美元（约合27.7475万亿韩元）。该金额占同期全球DRAM市场总销售额（524.7亿美元）的36.6%。这是三星电子自2024年第四季度将榜首位置让给SK海力士后，时隔一年重新夺回销售额标准的全球DRAM市场领先地位。SK海力士去年第四季度DRAM销售额为172.26亿美元（约合24.9519万亿韩元），环比增长25.2%，但市场份额从34.1%小幅下滑至32.9%，位居第二。美国美光科技的市场份额从25.8%降至22.9%，中国长鑫存储技术（CXMT）的市场份额则从3.7%小幅上升至4.7%。三星电子此番重夺榜首，是通用DRAM价格上涨与高带宽内存（HBM）销量增加共同作用的结果。分析认为，公司充分利用其大规模生产能力，扩大了业绩增幅。三星电子计划以新一代HBM产品“HBM4”为先锋，力保DRAM市场榜首地位。HBM4可实现每秒高达13千兆比特（Gb）的速度，将搭载于英伟达最新人工智能（AI）加速器“维拉•鲁宾（Vera Rubin）”，目前已投入量产。近期，以全球大型科技企业为中心，对推理型人工智能芯片的需求不断增加，预计向谷歌、亚马逊等企业的HBM供应规模也将扩大。此前，三星电子在上月发布业绩时曾表示，“预计今年HBM销售额将同比增长三倍以上”。李栋勋记者 dhlee@donga.com