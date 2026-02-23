因酒后驾驶辞职的"“毛遂自荐”山林厅长



前山林厅长金仁浩因酒后驾驶酿发事故，21日被免职。金仁浩20日晚在城南市盆唐区住宅附近的十字路口因醉酒闯红灯，接连撞上乡村巴士和轿车。事故现场的闭路电视显示，他的车辆在步行信号下也没有停下，人行横道上的行人只好跳起来躲避，非常危险。本应负责国民生命和安全的灾难机关首长差点犯下了夺走他人生命的罪行。



更何况，事故发生当天是山林厅宣布的“小心山火期间（1月20日-5月15日）”。仅在金仁浩被撤换的21日，全国一天内就发生了12起山火，职员们一整天都处于超紧急状态。正如山林厅工会在声明中指出的那样，在“全年最重大的时期，全体职员进入紧急工作体制的准战时状况”中，负责人醉酒驾驶完全没有作为高层公务员的责任意识。



金仁浩是去年8月任命时因“毛遂自荐”而引起争议的人物。他亲自在国民推荐制公告栏上写道：“为了真正的韩国山林政策，强烈推荐金仁浩教授。”在人事听证会上，他给出的理由是“因为觉得很了解自己，我推荐了自己”。这样过高评价自己的金仁浩在历经迂回曲折被任命半年后，因忘却公职伦理的犯罪而退位，成了李在明政府的黑历史。



总统室和政府不能表现出因金仁浩被免职而已尽到责任的态度。应该把引发资质争议的候选人任命为公职的责任当作加强高层公务员人事考察的契机。否则肯定会出现第二个、第三个金仁浩。

