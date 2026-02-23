青瓦台：“要稳妥处理对美投资特别法”……朝野“如期进行”

青瓦台就美国联邦最高法院就特朗普政府对等关税作出的违法判决表示：“应稳妥推进对美投资特别法的立法程序。”朝野政党也决定24日举行听证会等，按原计划进行特别法讨论。青瓦台21日下午召开由国家安保室长魏圣洛和总统政策室长金容范主持的对美通商悬案相关部门会议，讨论了有关对等关税判决的应对方案。青瓦台发言人姜由桢在会议结束后通过书面吹风表示：“会议一致同意，检查对美投资特别法立法推进情况，并稳妥举行听证会等立法程序。”朝野政党也计划按照在下个月9日之前处理特别法的既定目标推进程序。对美投资特别法特委委员长、国民力量党议员金相勋22日表示：“关税违法判决似乎不是取消对美投资的条件，出口条件的不确定性仍然存在。将按计划于24日举行听证会。”国民力量党将于同日上午与韩国经济人协会、现代汽车等单独举行座谈会，听取财界的意见。共同民主党政策委员会议长韩贞爱前一天也表示，“根据美国联邦最高法院的判决，虽然对等关税被判违法，但由于汽车等商品关税仍在维持，所以现在立即变更正式业务协约（MOU）签订结构实际上几乎是不可能的”，表明了应按当初计划处理特别法的立场。不过，朝野政党围绕共同民主党推进的审判诉愿制、大法官扩编、歪曲法律罪等所谓“司法改革”法案的对立仍是变数。共同民主党计划从预定召开特委会议的24日起召开全体会议处理这些法案，但国民力量党称之为“违宪的司法改恶”。在野党院内领导层人士表示：“如果执政党强行修改司法，我们只能动用阻挠议事（无限制讨论）等所有手段进行阻止。在这种情况下，特别法的讨论很难正常进行。”执政党部分人士认为，美国国内情况正在发生剧变，因此没有必要急于处理。执政党特别委员会人士表示：“在变数很多的情况下，相比急于处理法案，韩国根据其他国家的情况推进也没有什么坏处。如果国民力量党反对，不就有理由以此为借口推迟特别法的处理吗?”市民团体也出现了要求中断处理的呼声。参与连带在22日的评论中主张：“在对美投资协商的原因——对等关税无效的结果面前，仍然固守韩美协议结果，令人难以接受。应该着手讨论韩美再协商方案，而不是对美投资特别法的立法。”李知云记者、李胜宇记者 easy@donga.com、suwoong@donga.com