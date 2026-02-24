韩国痴呆症人口达100万，应摆脱“国家责任制”的幻想



记者去年访问日本时，采访了为痴呆老人准备的小规模共同住宅“集体之家”。与普通大规模疗养设施不同，每层居住5-9人、进行小规模定制式照顾，是这里的最大特点。3个楼层共有27人居住，照顾他们的疗养保护师达25人。这是为了在夜间也维持每3名患者1名以上的照顾人力。这与疗养保护师独自照顾5-8名痴呆患者的韩国痴呆症设施差距很大。



痴呆症患者并不总是停留在设施里。早餐结束后，两三个人与职员组成一组出去散步。附近幼儿园的孩子们定期访问，一起画画，万圣节或节日还会一起举行派对。当记者问负责人如何降低设施门槛时，他回答说：“重要的是认知症（痴呆症）老人不被孤立，与邻居交流，作为社区一员度过生命的最后时光。”记者想起了韩国的现实，相当多的痴呆老人被孤立在家或设施中，孤独地结束余生，感到非常苦涩。



日本也不是从一开始就对痴呆症宽容的社会。因长期照顾而疲惫不堪的子女接连发生看护杀人事件，很多痴呆老人被虐待或独自放任不管。由于老龄化速度加快，预计到2040年痴呆症患者将达到老年人口的一半，即约1800万人，因此日本政府从80年代后期开始正式推进痴呆症政策。2004年将意为“愚蠢”的痴呆症改为“认知症”。



通过这样的努力，使日本成为“与痴呆症共存”成功的社会。代表性的事例是日本全境运营8000多家以上的“痴呆症咖啡厅”。这里是痴呆老人每月做一次店员，接受订单后与顾客相处的地方。平时也起到痴呆或发育障碍儿童家庭聚集的“爱心屋”作用。地方政府和地区企业也积极支持。政府、企业、痴呆症患者家属的努力聚集在一起，“痴呆症患者或残疾人不是隔离对象，而是共存的邻居”的认识扩散开来。



痴呆人口达100万的韩国会怎么样呢？2017年，政府提出“痴呆症国家责任制”，表示将减少痴呆症患者的医疗费负担，扩充痴呆症专门设施。虽然有降低部分重症痴呆症患者经济负担的效果，但经过约10年的时间，很少有国民认为痴呆症家庭的照顾负担大幅减轻或对痴呆症的看法有所改善。



最近公布的第五次痴呆症管理综合计划（2026-2031年）也是如此。除了引进管理痴呆患者资产的“痴呆资金公共信托”外，看不到引人注目的政策。虽然包含73个具体课题，但大部分只是扩大痴呆症安心医院或主治医生制等既有事业的水平。



当务之急是加强对占痴呆症患者一半以上（52.6%）的独居老人和照顾基础设施薄弱的农渔村痴呆患者的支援。相比“国家责任制”的宏伟口号，更需要果断的决断，将权限移交给最了解当地情况的地方政府。只要充分使用因部门之间隔阂而断节使用的财源，就可以建立多个不亚于日本或欧洲的痴呆症亲和村。

